Saint Germain des Prés despide a su musa, la cantante Juliette Gréco

París, 5 oct (EFE).- Juliette Gréco era conocida como la "musa" de Saint Germain des Prés y ese barrio parisino, en el que comenzó su carrera, rindió este lunes un último homenaje a la cantante, fallecida el pasado 23 de septiembre a los 93 años de edad.

Tal y como ella había querido, el funeral tuvo lugar en la Iglesia Saint Germain des Prés.

La primera dama francesa, Brigitte Macron; el expresidente François Hollande y su pareja, la actriz Julie Gayet, fueron algunos de los invitados a la ceremonia, religiosa e intimista, y que congregó fuera del templo a seguidores de la intérprete, que según los medios aplaudieron a la salida del féretro.

Gréco, que murió en Ramatuelle, en la Costa Azul francesa, fue enterrada posteriormente en el cementerio de Montparnasse.

De la cantante han trascendido títulos como "Les feuilles mortes" (1951) y "La Javanaise" (1963), con letra de Jacques Prévert y Serge Gainsbourg, o "Je hais les dimanches" (1951) y "Déshabillez-moi" (1967), escritas por Charles Aznavour y Robert Nyel.

No obstante, el cine, el teatro y el cabaré también forjaron su trayectoria artística, a las órdenes de grandes del séptimo arte como Jean Cocteau en 1950 con "Orphée" o John Huston ("The roots of heaven, 1958).