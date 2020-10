2-2. El uruguayo Viñas rescata un empate para América ante los Pumas UNAM

Lillini asegura que le duele el empate, pero celebra actitud de sus jugadores

México, 3 oct (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este sábado estar dolido por haber perdido dos veces la ventaja ante América en el partido empatado 2-2, pero celebró la actitud de sus jugadores.

"El empate es lo más justo, aunque me duele ir ganando dos veces y no mantenerlo. El equipo se recupera; no dejamos de atacar y con 10 hombres en las últimas jugadas lo fuimos a buscar (el gol), señaló el estratega en una rueda de prensa.

En un encuentro en el que jugó con un hombre menos poco más de 10 minutos por la expulsión del volante Andrés Iniestra, los Pumas sacaron la igualada en casa de las Águilas, su rival más enconado, y conservaron el cuarto lugar, que de terminar hoy el campeonato le daría el acceso directo a la liguilla de los ocho mejores.

Al referirse al rendimiento de su equipo, el técnico señaló que no le pasa por la cabeza quedar fuera de los cuatro y no tiene en mente la posibilidad de buscar el boleto a la liguilla por la vía de una repesca porque insistirá en ganar el pase de forma directa.

"No tengo en cuenta esa condición porque vamos en cuarto y nos vamos a mantener", señaló.

Pumas se quedó sin entrenador horas antes del arranque del Apertura por la renuncia del entrenador español Míchel, pero el equipo no sufrió el cambio y de la mano de Lillini ha cumplido uno de sus mejores campeonatos de los últimos años.

Este sábado los universitarios jugaron sin algunos de sus titulares, entre ellos el guardameta Alfredo Talavera, en Holanda con la selección mexicana, el defensa argentino Nicolás Freire y el delantero paraguayo Carlos González, ambos contagiados de la COVID-19.

"Las bajas las considero primero por la salud, me interesa que el jugador esté bien; después de eso, confío en los que entran. Los 23 que han participado mantienen el equipo entre los cuatro", agregó.

Pumas tomó ventaja dos veces en el estadio Azteca, casa del América con goles de Juan Pablo Vigón y el paraguayo Juan Iturbe, pero las Águilas empataron con anotaciones del colombiano Nicolás Benedetti y el uruguayo Federico Viñas.

América conservó el tercer lugar con siete victorias, cuatro empates, dos derrotas y 25 puntos, uno más que los Pumas, colocados en el cuarto escaño.