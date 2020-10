Muguruza sucumbe en la noche parisiense

Contenido relacionado

Muguruza: "Es decepcionante, he jugado mal en los momentos decisivos"

París, 3 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, eliminada en tercera ronda de Roland Garros por la estadounidense Danielle Collins, consideró "decepcionante" haberse dejado escapar un partido en el que consideró no haber estado bien "en los momentos decisivos".

"Ha sido complicado, empezar jugando en la otra pista, luego nos han cambiado. Es difícil encontrar las sensaciones. El primer set no he jugado muy bien, el segundo algo mejor y en el tercero, en los momentos importantes, no he jugado a la altura de lo que debería para ganar el partido", dijo la ganadora de 2016, que estuvo 3-0 en el tercer set.

"Ella ha jugado a rachas, ha fallado bastante y luego ha metido bolas cuando tenía que meterlas. Es una rival que puede fallar tres bolas seguidas y luego meter tres ganadores. Contra jugadoras así, siempre hay un momento en el que se puede escapar", indicó.

"Se me ha escapado el partido, tenía que haber jugado mejor al final del set, pero cometí un fallo aquí, otro fallo allá y en ese momento ella ha jugado mejor", dijo.

Muguruza, que venía en una buena racha tras haber jugado las semifinales en Roma, aseguró que en un Grand Slam las condiciones son diferentes y lamentó haber tenido que jugar con el techo de la central, que no son sus condiciones favoritas.

"Es decepcionante, pones ilusión, tienes un partido que va de tu lado y te acaban remontando la otra. Una vez gané yo remontando y ahora me han remontado", comentó.