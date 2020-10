ACNUR Y OIM: 20.000 muertos en el Mediterráneo desde la tragedia de Lampedusa

Roma, 3 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recordaron hoy la fecha del 3 de octubre de 2013, cuando 368 refugiados y migrantes murieron ahogados a menos de una milla de la isla italiana de Lampedusa y recordaron que desde esta tragedia más de 20.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo central.

Hoy en Italia se conmemora el Día Nacional de Recuerdo y la Acogida, establecido por ley en 2016 para honrar a los migrantes fallecidos en aquel naufragio frente las costas de Lampedusa y a todos aquellos que perdieron la vida en un intento desesperado por encontrar seguridad y protección en Europa.

"Ese dramático naufragio causó dolor e indignación, y movilizó una respuesta de búsqueda y rescate en el mar sin precedentes que, sin embargo, se ha debilitado significativamente a lo largo de los años. Desde el 3 de octubre de 2013, más de 20.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo", denunciaron hoy las organizaciones de Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones afirmaron: "No podemos aceptar que mujeres, niños y hombres que huyen de la violencia sigan perdiendo la vida en el mar debido a la escasez de vehículos de emergencia. No es sostenible que el salvamento en el mar se delegue al trabajo de la Guardia Costera italiana, a algunas ONG y a buques mercantes que no están equipados para el rescate y transporte de personas vulnerables".

Denunciaron además que "no es sostenible que sólo los estados ribereños se queden con la carga exclusiva de dar la bienvenida a los que llegan por mar".

Ante ello, "es necesario un plan integral que involucre a todos los Estados miembros de la UE, desde el rescate hasta la recepción", subrayó Chiara Cardoletti, representante del ACNUR para Italia

"El fenómeno de las muertes en el Mediterráneo sigue siendo una emergencia en términos humanitarios que no se puede ignorar. El 3 de octubre sigue siendo una fecha que nos recuerda que salvar vidas humanas debe seguir siendo siempre la prioridad número uno", añadieron.