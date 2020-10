Luis Enrique: "El tema porteros os pone muy cachondos; a mí muy tranquilo"

Madrid, 2 oct (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, defendió el nivel de los cuatro porteros habituales en sus convocatorias y aunque admitió que le preocupa la situación de Kepa Arrizabalaga en el Chelsea, reconoció que el debate de la portería "pone muy cachondos" a los periodistas pero que él está "muy tranquilo".

"No estoy sensible con el tema porteros, estoy súper tranquilo, cuando fallen caen críticas porque es una posición delicada. Me toca decidir si tengo que seguir convocando a Kepa, David y Unai y para esta convocatoria son los tres mejores porteros. Me preocupa que Kepa haya dejado de jugar y la situación individual de cada jugador", manifestó.

Luis Enrique defendió las cualidades de sus porteros, incluyendo en ellos a Pau López que no ha sido citado en las dos últimas convocatorias y tras el gran nivel mostrado en los recientes partidos de David de Gea con la selección.

"El tema porteros os pone muy cachondos pero a mÍ me pone muy tranquilo. Tengo cuatro porteros que vienen, con diferentes situaciones y como entrenador me tengo que encargar de que estén en las mejores condiciones y den mejor rendimiento", afirmó.

"Los cuatro son porteros de muchísimas garantías y me mantiene muy tranquilo. Fallan como los jugadores pero motiva machacarles. Hay que asumir el fallo, seguir adelante, porque han llegado donde están por su nivel. Pueden mejorar pero estoy muy tranquilo con el tema de los porteros", sentenció.