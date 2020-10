El Sevilla ha perdido sus últimos once partidos en el campo del Barcelona

Sevilla, 2 oct (EFE).- El Sevilla, que el domingo visita al Barcelona en partido de la quinta jornada liguera, ha perdido los últimos once partidos que ha disputado el Camp Nou, donde no puntúa desde su empate a cero de la Liga 11/12 y no gana desde enero de 2010, en los octavos de final de la Copa del Rey.