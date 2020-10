Natti Natasha extiende la mano a artistas femeninas con la serie “BRAVAS”

Miami, 1 oct (EFE).- La dominicana Natti Natasha debuta como productora ejecutiva de la mano de “BRAVAS”, una serie de YouTube Originals, de estreno el próximo 7 de octubre, que representa su "pago" a quienes le abrieron puertas en el mundo de la música y en la que busca ayudar "a la próxima generación de artistas femeninas de la música urbana”.

En entrevista con Efe, la cantante, una de las figuras femeninas más visibles dentro de la música urbana, confesó que siente “una gran responsabilidad por seguir creando espacios para otras mujeres en el género, que por tanto tiempo era dominado por los hombres”.

Por ello se sumó a este proyecto que le fue presentado por su compatriota Jessy Terrero, uno de los creadores audiovisuales más reconocidos de la música y quien desarrolló y dirigió la serie de Netflix “El ganador”, sobre la vida de Nicky Jam, así como el documental “Maluma: lo que era, lo que soy, lo que seré”, también dentro de la plataforma de YouTube Originals.

“Me gustó mucho el concepto porque representa justamente eso, un espacio para que otras muchachas vean cómo es abrirse espacio en la música. Lo primero que pensé cuando me explicaron el proyecto es cuánto habría querido yo poder haber visto algo así cuando yo estaba empezando”, dijo Natti Natasha.

“BRAVAS” consta de ocho episodios y sigue los pasos de tres amigas, las artistas Mila y Roja, y la mánager Ashley, interpretadas por Audry Nix, Nohemy y Amanda Antonella, respectivamente.

Las actrices puertorriqueñas interpretan personajes que reflejan “muchos de los sueños, las ansiedades y las dificultades que tienen muchas artistas, incluyéndome. A veces uno no se da cuenta de lo que ha superado hasta que lo ve en otras personas”, reconoció la artista de 34 años, oriunda de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

“Yo no nací en una familia con grandes recursos o contactos en el mundo de la música. Todo lo que he logrado ha sido gracias a Dios y a mi trabajo. Mi disciplina”, dijo la cantante.

Durante los episodios de “BRAVAS”, que podrán ser vistos en la cuenta de YouTube de Natti Natasha a medida que se vayan haciendo públicos, o en su totalidad en YouTube Premium, las jóvenes protagonistas navegaran por situaciones complicadas.

“No se le puso un color de rosa. Es de verdad lo que pasa en la industria”, aseguró la artista.

UN TRABAJO EN EQUIPO

Natti Natasha, quien en 2018 fue la mujer más vista en YouTube, superando a estrellas como Taylor Swift y Ariana Grande, ya tenía casi una década haciendo música profesionalmente cuando finalmente en 2019 pudo sacar su primer disco, “Illuminati”.

El trabajo contenía éxitos como “Lo mejor de mí”, una balada sobre el maltrato psicológico y que luego hizo en versión remix con Romeo Santos, y “Soy mía”, un dueto con Kany García. El disco alcanzó el tercer lugar de las listas Latin Rhythm Albums y Álbums latinos de Billboard.

Era el corolario a un periodo en el que publicó varias colaboraciones con grandes del género como Don Omar, Daddy Yankee, así como sus duetos con Becky G (Sin Pijama) y Thalía (No me acuerdo), que catapultaron su nombre a lo mas alto del género.

Esa colaboraciones de las que fue parte la dominicana, que este año ha repetido éxitos con "Me estás matando", "Qué mal te fue" y "Honey Boo", junto a CNCO, fueron además puestas de relieve como un sello distintivo dentro de la música urbana: el trabajo en equipo, “tan necesario entre los hombres y las mujeres”, como subrayó la artista.

Ello se proyectó en la producción de la serie. Terrero trabajó en colaboración con la escritora y productora Kisha Burgos y con el productor puertorriqueño Ari Maniel Cruz. Además, aparecen otros artistas de la música urbana como Darkiel, Jon Z y Wisin. Un invitado especial es Daniel El Travieso, el principal creador puertorriqueño en YouTube.

UN MOVIMIENTO FEMENINO

Para la cantautora, el que existan proyectos como "BRAVAS" y "Latin Music Queens", el proyecto de Thalía en Facebook Watch, "es la prueba de que ya se reconoce el verdadero valor de las mujeres en la música. Son los primeros grandes resultados de una lucha de años", aseguró.

Aunque siempre hubo mujeres intérpretes, sus roles estaban limitados a eso y "no había forma de que realmente se invirtiera en lo que queríamos hacer. Este tipo de producciones marcan el cambio de los tiempos y es una señal de que el movimiento está dando resultado", manifestó.

Cuando habla de movimiento se refiere al "esfuerzo conjunto" de las mujeres en la música. La artista explicó que aunque "sigue habiendo una sana competencia, también hay un trabajo en equipo que demuestra que ya se ha asentado la idea de que si una triunfa, triunfamos todas".

BRAVAS se une la lista de YouTube Originals, enfocados en la música que incluye éxitos recientes como “Justin Bieber: Seasons”, “Coachella: 20 years in the desert”, “TWICE: Seize the Light”, “Coldplay: Every Day Life - Live in Jordan”, y próximos proyectos que incluyen una serie documental de cuatro episodios con la superestrella Demi Lovato para el año que viene.