Preparan una reedición íntegra de "Wildflowers" de Tom Petty con temas desechados

Madrid, 1 oct (EFE).- La cascada de temas inéditos que Tom Petty dejó entre sus archivos sigue emergiendo tras su muerte, esta vez con motivo de la reedición del álbum "Wildflowers", que verá la luz el 16 de octubre con atractivos nuevos como la canción "Leave Virginia Alone".

Warner Music ha informado este jueves de que se trata de uno de los diez temas que el afamado músico e intérprete estadounidense no incluyó en el repertorio final del citado álbum.

Compuesta en febrero en 1993, en los primeros compases de la preparación de "Wildflowers", es ahora cuando ve por fin la luz tanto en formato de audio como de vídeo gracias a la producción dirigida por el fotógrafo Mark Seliger y la hija de Petty, Adria.

Un año más tarde de ser escrita se publicó el álbum, que contó en la producción con Mike Campbell y el afamado Rick Rubin y, aunque no se considera un trabajo junto a The Heartbreakers, lo cierto es que prácticamente toda la banda participó en él.

Por sugerencias de un directivo de Warner, que consideraba que lanzar un disco doble habría resultado "demasiado largo", se lanzó finalmente con 15 de las 25 canciones que Petty había preparado junto a Campbell.

Su autor nunca olvidó aquellos temas aparcados y en los meses previos a su fallecimiento se encontraba enfrascado precisamente en la recuperación del proyecto como se planteó originalmente.

La selección del repertorio ha sido realizada por su mujer Dana y sus hijas Adria y Annakim, junto con los miembros de The Heartbreakers Mike Campbell?y?Benmont Tench. El disco ha sido producido por el ingeniero habitual de Tom Petty, Ryan Ulyate.

Llegará al mercado en diversos formatos, el más completo de los cuales, llamado "Wildflowers & All The Rest - Deluxe Edition", contendrá en total 54 canciones, con abundante material inédito entre temas completamente desconocidos, maquetas, versiones y cortes en directo.

El autor de "Free Fallin'" falleció en octubre de 2017, cuando contaba 66 años, tras sufrir una sobredosis de opiáceos en su domicilio de Los Ángeles, convertido en un emblema del rock estadounidense.

Con más de 40 años de recorrido junto a su fiel banda, con los que lanzó su debut "Tom Petty and The Heartbreakers" (1976), colaboró además junto a otros mitos como Bob Dylan, Roy Orbison y George Harrison en el "supergrupo" The Travelling Wilburys.