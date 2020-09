La puertorriqueña Carmona insta al positivismo en pandemia en su nuevo sencillo

San Juan, 30 sep (EFE).- La cantante puertorriqueña Calma Carmona estrenó este miércoles su nuevo sencillo y video musical, "Vibra", tema que según contó a Efe anima a las personas a pensar positivo a pesar de vivir en momentos difíciles, como la pandemia de la COVID-19.

La canción, en la que Carmona incorpora los idiomas español e inglés y que nació durante la cuarentena por la pandemia, impulsa a las personas a que pese a las circunstancias negativas en la vida, "siempre hay alguien ahí para nosotros, o que nosotros mismos reconozcamos que nos tenemos que sacar de ese hoyo".

"'Vibra' para mí explora la fuerza interna mediante el linaje ancestral. Es una canción que mira hacia adentro en momentos de aparente soledad, es un respiro, un momento de alivio para todo el que lo necesite", detalló Myraida Carmona, nombre de pila de la artista.

"Al verte repitiendo la lírica, te das cuenta de que la única persona que puede cuidar de ti, eres tú mismo", añadió.

"Vibra" fusiona ritmos jamaicanos y puertorriqueños

"Vibra", que fusiona el "dancehall" jamaicano con los toques de los tambores del género autóctono puertorriqueño de la bomba y sintetizadores electrónicos, carga con dicho título, según explicó Carmona, porque "nosotros somos responsables de crear nuestra propia vibra, así somos capaces de curarnos ante lo que nos afecta".

"Ante toda la saturación de información o desinformación sobre lo que estamos viviendo, quería hacer algo bailable o una lírica que parece sencilla, pero es más poética y tiene su mensaje", reflexionó.

"Cada individuo crea su propia vibra que logra tener un efecto en sí mismo y en todo lo que nos rodea", dijo.

CARMONA ADMITE SENTIR "CONFUSIÓN Y ANSIEDAD" POR PANDEMIA

Carmona abundó que "Vibra" expone más algunos de los sentimientos que ha vivido en los pasados meses afectados por la pandemia de la COVID-19.

"A veces siento mucha confusión, ansiedad, buscando momentos para limpiar la mente o desintoxicarme con lo que está pasando. No quiero ser más ruido y estoy tratando de hacer un poco de música con lo que está pasando, pero con el propósito de escape, de alivio", detalló.

"Me desintoxico, no solo con la letra, sino con lo que está pasando musicalmente", agregó.

"Vibra", a su vez, cuenta con un video musical filmado en San Juan y dirigido por la pareja de Carmona, el artista y muralista puertorriqueño Celso González.

CARMONA PREPARA SU SEGUNDO DISCO, "CALMEEZY"

Según dijo la artista, "Vibra" es, después de "Sentir", el segundo sencillo que incluirá en su próxima y segunda producción, "Calmeezy", que al momento, no tiene fecha de publicación, pero que ya va hilvanando y será más comercial que sus pasadas propuestas musicales.

Tanto "Sentir" como "Vibra" fueron producidos musicalmente por el puertorriqueño J. Rochet.

El primer disco de estudio de Carmona fue "Girl on a bridge", lanzado en el año 2014.

"CALMEEZY" MEZCLARÁ MÚSICA ALTERNATIVA Y URBANO

Sobre el "Calmeezy", Carmona explicó a Efe que la música se destacará por las fusiones entre el género alternativo y el urbano, el cual experimentó al principio de su carrera musical, incluso, colaborando con los conocidos artistas urbanos De La Ghetto y Randy, del dúo de Jowell y Randy.

"Ahí fue que empecé a crecer y tener mis oportunidades. Luego, fue que me decidí a explorar la música alternativa y un cierto redesarrollo en mi carrera", dijo.

Previo a lanzar su primer disco, "Girl on a bridge", Carmona tuvo la oportunidad en septiembre de 2013 de ser la telonera de Beyoncé, en Puerto Rico, como parte de su gira mundial, "Sra. Carter".

Además de "Girl on a bridge" Carmona ha lanzado tres EP (Extended Play), entre ellos, "There's No Other Girl" y "Presentiment".