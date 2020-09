El Elche ultima la cesión de Youssouf Koné, lateral del Olympique de Lyon

Contenido relacionado

Almirón afirma que el Elche está preparado para hacer frente al Eibar

Elche (Alicante), 29 sep (EFE).- El entrenador argentino del Elche, Jorge Almirón, aseguró este martes, en rueda de prensa telemática, que su equipo está preparado para hacer frente al Eibar, próximo rival, a pesar de las limitaciones con las que cuenta para poder confeccionar una alineación y una convocatoria.

“Ahora hay que sobrellevar este momento. No quiero poner excusas y estamos preparados porque hay jugadores con experiencia en jugar partidos decisivos”, dijo el entrenador del Elche, quien recordó que cuenta con futbolistas “con pocos días de entrenamiento y jugando fuera de su posición”.

El técnico argentino insistió en que el Elche “no tiene formado su plantel todavía” y pronosticó un encuentro “muy diferente” en Eibar al de la primera jornada ante la Real Sociedad.

“Será un partido duro porque es un rival que no necesita muchos toques para hacer peligro. Son directos”, explicó.

Almirón elogió la “actitud” mostrada por su equipo en la primera jornada pese a la derrota y confió en que se pueda ver una mejoría en el juego “según se vayan sumando entrenamientos”.

El argentino descartó realizar rotaciones o cambios tácticos ante la acumulación de partidos en una semana “porque no tengo muchas variantes” y dijo tener muy clara la importancia del encuentro de Ipurua “porque se trata de un rival directo”.

“Ellos vienen de perder el último partido como local y estarán esperando este partido, por lo que hay que estar preparados emocionalmente para esta situación, estar atentos y a la altura de ellos”, argumentó Almirón.

El preparador argentino deseó contar con una plantilla en la que pueda disponer “de dos jugadores por puesto” y se mostró convencido de que el Jira Panel de la UEFA le concederá esta tarde la licencia definitiva para poder dirigir en España y poder sentarse en el banquillo de Ipurua.

“Soy optimista.Tengo cierta experiencia en diferentes países, he jugado finales y he salido campeón. Es una cuestión burocrática y no creo que haya problemas”, concluyó.