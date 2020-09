Pellegrini anuncia que Bravo, Guardado y Lainez no jugarán en Getafe

Contenido relacionado

Bordalás, sobre fichajes: "Necesitamos un plus de calidad en el equipo"

Getafe (Madrid), 28 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este lunes en rueda de prensa que ha trasladado a su club las necesidades del conjunto madrileño y declaró que necesita "un plus de calidad" para encarar una temporada complicada.

El técnico del cuadro azulón opinó por segunda vez en tres días que al Getafe le falta algún fichaje para afrontar con garantías el curso. En Vitoria, tras empatar sin goles con el Alavés, explicó que en la actualidad sólo puede contar con 20 jugadores. Por eso, cuestionado al respecto, insistió en la necesidad de sumar más hombres.

"Le he trasladado al club las necesidades. Sigo el mercado de fichajes y veo que los equipos se refuerzan. No hay que olvidar que estamos en una Liga súperexigente. Este año va a ser muy duro y necesitamos un plus de calidad en el equipo. Lo sabemos", señaló.

Bordalás, además se mostró confiado en que antes del cierre del mercado llegarán más jugadores al Getafe: "Suelo sacar el máximo rendimiento a la plantilla, pero compitiendo en la elite entendemos que necesitamos más recursos porque la temporada es larga y de mucha exigencia. Confiamos en que lleguen más refuerzos", concretó.