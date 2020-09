Sainz: "Mal remate del fin de semana. Lo siento por todo el equipo"

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (McLaren), retirado en la primera vuelta del Gran Premio de Rusia por un accidente en el que rompió su eje delantero izquierdo al golpearse contra el muro, pidió disculpas a todo el equipo por el error en un comunicado a través de su perfil en redes sociales.

"Mal remate para el fin de semana. Lo siento por todo el equipo. Tuve que pasar sobre la salchicha para evitar la sanción y juzgué mal la velocidad en los bolardos. Golpe fuerte pero estoy bien, aunque decepcionado por el equipo", manifestó Sainz en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Sainz se salió de la curva 2, igual que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) e intentó reincorporarse a la carrera sorteando las protecciones igual que hizo Verstappen, pero golpeó la rueda delantera izquierda con el muro. "Lo siento chicos, lo siento mucho", transmitió por radio el madrileño al equipo McLaren.

Tras ser recogido por el coche médico, Sainz fue evaluado en el centro médico del circuito de Sochi y dado de alta minutos después, según anunció la escudería británica.

El piloto madrileño amplió sus sensaciones en declaraciones a 'Movistar F1', en las que confirmó que se encontraba bien de salud y admitió que había salido "bastante mal".

"He salido bastante mal, el lado sucio de la parrilla tenía muy poco agarre, (Sergio) Pérez me ha cerrado la curva 1, en la 2 he encontrado espacio, pero en el último momento veo que me voy a tocar con el de la derecha, he decidido salirme, pero he llegado al bolardo y al muro con un ángulo que no me ha dado tiempo a parar el coche. Error mío, no sé dónde hubiéramos estado hoy, pero seguro que mejor que ahora", manifestó el piloto madrileño.

Para Sainz, la segunda curva del circuito de Sochi "no está bien diseñada" y expone a los pilotos a cometer errores. "De todas formas ha sido un error mío, he jugado mal la entrada, tenía que haber entrado en un ángulo muy abierto y tendré que esperar", añadió.

El madrileño encadena su segunda carrera sin puntuar, después de haberse tenido que retirar también por un accidente en el Gran Premio de la Toscana, por lo que es undécimo del Mundial con 41 tantos.