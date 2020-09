La ministra de Agricultura lusa: "La frontera no puede impedir el desarrollo conjunto"

Linhares da Beira (Portugal), 27 sep (EFECOM).- "La frontera no puede impedir el desarrollo conjunto" ibérico, sostuvo en una entrevista con Efe la ministra lusa de Agricultura, Maria do Céu Antunes, convencida de que la covid-19 no debe frenar la estrategia de colaboración entre España y Portugal.