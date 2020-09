La mexicana "Sin señas particulares", premio Horizontes en San Sebastián

Temple gana el Premio Especial del Jurado por su filme sobre Shane MacGowan

San Sebastián (España), 26 sep (EFE).- La película "Crock of Gold: A Few Round with Shane MacGowan", de Julien Temple, ha obtenido este sábado el Premio Especial del Jurado en el 68 Festival de San Sebastián.

El filme sobre el líder de The Pogues, Shane MacGowan, está producido por Johnny Depp, que por esta razón visitó el certamen donostiarra el pasado domingo y dio así un toque de glamour al Festival, que este año ha tenido menos visitas debido a la pandemia.

Tanto Depp como Temple dejaron clara en la presentación de la película su fascinación por MacGowan, al que el actor estadounidense definió como "un tipo único" y "uno de los grandes poetas de todos los tiempos".

"Crock of Gold" es un retrato del músico irlandés desde su infancia en una granja, donde creció, a caballo entre la naturaleza y la vida salvaje y las tabernas, hasta que emigró a Londres y conoció a los Sex Pistols, lo que cambió su vida y dio paso a muchos excesos, como las borracheras que fueron tan célebres como sus canciones.

Excesos que le han pasado factura a MacGowan que a sus 62 años tiene serios problemas de salud pero no ha perdido su sentido del humor, según el documental.