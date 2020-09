La música mira al pasado y Hollywood se cuela en los estrenos de esta semana

Miami, 25 sep (EFE).- El último viernes de septiembre del año cierra una semana cargada de estrenos musicales dominados por Hollywood y la nostalgia, con el retorno de estrellas y canciones del pasado:

1.- Jennifer López y Maluma presentaron "Pa'ti Lonely", un grupo de dos canciones estrenadas con una minipelícula. La iniciativa marca el inicio de la campaña de promoción de "Marry Me", la cinta protagonizada por La Diva del Bronx, el cantautor colombiano y Owen Wilson.

2.- "Amor del bueno" es el tema inédito del cantor del pueblo Joan Sebastian, que su familia reveló esta semana en un histórico dueto con la legendaria actriz y cantante mexicana Angélica María.

3.- Banda El Recodo y la Sonora Dinamita unieron sus icónicos sonidos para hacer una nueva versión de la divertida y alegre canción "Tu cucu".

4.- "Soy de volar" es la primera colaboración de Lali y Dvicio. Se trata de una canción muy romántica en la que las voces de estos talentosos artistas se lucen.

5.- Los cantantes argentinos Tini y John C fusionaron el trap y el tango en "Duele", una canción que grabaron hace dos años pero hasta ahora ve la luz.

6.- "Vida de rico" es el primer sencillo del nuevo disco del cantautor colombiano Camilo, que habla de las cosas que de verdad valen la pena para ofrecer en el amor.

7.- Ozuna y Daddy Yankee presentaron "No se da cuenta", una de las canciones del nuevo nuevo álbum del Negrito de los ojos claros. El muy creativo vídeo tiene un claro toque de Egipto antiguo.

8.- "2:50" es la nueva entrega del dueto argentino MYA y una canción muy romántica que escribieron durante la cuarentena del coronavirus.

9.- "Si Hubieras Querido" es el nuevo "single" de Pablo Alborán y primer adelanto de su nuevo álbum, "Vértigo". Este sencillo es un poderoso himno dedicado a aquellas relaciones que podrían haber llegado muy lejos si la otra persona hubiera querido.

10.- Wisin y Myke Towers se unieron en "Mi niña", el primer adelanto del disco "Los Legendarios". Se trata de la primera producción de La Base, la disquera de Wisin, que incluirá temas con Ozuna, Carlos Vives, Ricky Martin, Yandel y otros.

En los estrenos en inglés, se destacaron los siguientes:

1.- La artista canadiense Jessie Reyez presentó una edición deluxe de su disco "Before Love Came To Kill Us" que pone en relieve su interesante propuesta musical.

2.- "Tickets To My Downfall" es la nueva producción del rapero estadounidense Machine Gun Kelly, que él mismo había anunciado en diciembre pasado.

3.- "My Gift", en tanto, es el nuevo disco de la artista de música "country" Carrie Underwood que ya está disponible en el mercado.