0-6. River Plate vuelve a humillar a Binacional

Contenido relacionado

Javier Arce no concebía que Binacional fuese otra vez goleado por River Plate

Lima, 22 sep (EFE).- El técnico del Binacional peruano, Javier Arce, aseguró este martes tras perder por 0-6 ante el River Plate que, antes del partido, se podía imaginar caer derrotado, pero no de esa forma.

"Jugamos ante un equipo que nos superó individual y colectivamente", comentó Arce después de estuviese cerca de repetirse la goleada por 8-0 que el River ya endosó a Binacional seis meses atrás en el Monumental de Buenos Aires.

"No fuimos capaces de sostener la posesión del balón y de quitar el ritmo al rival. No creamos situaciones de gol. Verdaderamente el River marcó esas diferencias. Para mejorar lo primero es aceptar nuestro nivel y ver cómo estamos", comentó Arce resignado.

El entrenador peruano recordó que, pese a que el River llevaba casi medio año sin competir por la pandemia del COVID-19, los 'millonarios' pueden centrarse ahora exclusivamente en la Copa Libertadores, mientras que el Binacional también está inmerso en un apretado calendario con la liga peruana.

"Eso afecta muchísimo. Se juega cada 72 horas aproximadamente. No tuvimos mucho tiempo de recuperación. Bajo esas circunstancias, ya no se entrena, simplemente se busca recuperar al jugador, y si no se entrena, evidentemente el nivel va a bajar", indicó.

Tras este resultado, Arce manifestó su preferencia por dar prioridad a la liga peruana, donde el Binacional marcha en segundo lugar del Torneo Apertura.

"La Copa Libertadores significa una diferencia con los equipos que están en este grupo muy fuerte (River Plate, Sao Paulo y Liga de Quito), recordó.

A falta de dos jornadas para concluir la fase de grupos, el Binacional se ha quedado último del Grupo D con 3 puntos, a cuatro unidades del River que es segundo. Tendrá complicado alcanzar los octavos de final de torneo, pues ahora deberá jugar de visitante ante Liga de Quito y Sao Paulo.