Red hondureña lamenta el poco interés del Parlamento para aprobar la Ley Electoral

Tegucigalpa, 21 sep (EFE).- La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) lamentó este lunes que el Parlamento no haya aprobado la nueva Ley Electoral antes de que se convocara la semana anterior a elecciones primarias e instó a los partidos políticos a construir una democracia paritaria.

La REDH, conformada por organizaciones civiles, indicó que esperaba que el Parlamento aprobará la nueva ley electoral antes de la convocatoria a elecciones primarias, que se celebrarán en marzo de 2021.

La discusión y aprobación de la normativa "parecía un consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, pero esta aprobación no sucedió, por lo que la certeza anterior quedó relevada por una incertidumbre tan inesperada como confusa", añadió.

La no aprobación de la Ley Electoral ha demostrado que "el tiempo político de los dirigentes y sus partidos no siempre coinciden con el tiempo histórico del país (y) lamentablemente la urgencia de la sociedad no es la misma ni tiene igual prisa para la clase política del país", enfatizó.

"El debate en torno a la frustrada aprobación de nuevas reglas electorales no ha hecho más que evidenciar los verdaderos intereses en juego y los puntos claves de la agenda de cada partido y sus dirigentes en torno a la modernización, democratización y transparencia" de las elecciones, agregó.

SEGUNDA VUELTA, TEMA PENDIENTE

La red puso como ejemplo las posturas encontradas entre los partidos políticos sobre la posibilidad de aprobar la reforma constitucional que permita la segunda vuelta electoral.

"No es difícil trazar una línea divisoria entre los dirigentes políticos que abogan y presionan a favor del balotaje frente a aquellos que se oponen y boicotean cualquier iniciativa que favorezca una segunda votación en el proceso electoral", explicó.

La aprobación de la segunda vuelta electoral en Honduras "está, al menos por el momento, muy distante, aunque no por eso se vuelve imposible", apuntó la red, creada por la Pastoral Social Cáritas y el Consejo Hondureño de la Empresa privada, entre otras organizaciones.

"Otro ejemplo es la fuerte reacción de los partidos llamados pequeños y aquellos de reciente creación, quienes abogan a favor del reparto tradicional de la deuda política", subrayó.

La REDH señaló que uno de los temas más polémicos en el debate político es la conformación de las Juntas Receptoras de Votos, cuya discusión evidencia los "marcados intereses partidarios y de los liderazgos políticos que sin duda están lejos de la búsqueda de una verdadera renovación de las reglas del juego electoral".

Además, ve con "suma preocupación" el debate y las posturas sobre la propuesta de modificar en la nueva Ley Electoral el proceso para escoger a los candidatos a cargos de elección popular en cada partido político.

La nueva propuesta va orientada a convocar a asambleas internas para escoger a los aspirantes a cargos populares, lo cual, según la red, puede ser "un proceso de recesión democrática que limite al ciudadano a ejercer su derecho a elegir de forma transparente y legítima a sus candidatos y posteriores gobernantes".

Ante ello, la red hizo un llamado a los partidos políticos a garantizar "la construcción de una democracia paritaria como expresión de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres".

También considera "indispensable" darle todas las características de certeza y transparencia al proceso del nuevo censo electoral.

Además, pide que se le permita y otorgue las herramientas legales y técnicas al Registro Nacional de las Personas para que construya una base de datos "creíble que inyecte legitimidad, certeza y transparencia" a las elecciones generales de noviembre de 2021.

La Red también la integran el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y SIEN Comunicaciones.