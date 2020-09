Un film inédito en Filipinas rememora viejas heridas de la revolución fallida

Manila, 21 sep (EFE).- Un documental sobre la revolución frustrada tras la caída del dictador Ferdinand Marcos en 1986 se ha exhibido online con gran expectación este fin de semana en Filipinas, 32 años después de su estreno mundial, un testimonio de que las heridas de la dictadura no han cerrado en el país.

En el 48º aniversario de la declaración de la ley marcial por Ferdinand Marcos , se ha organizado por primera vez el festival de cine online "Daang Dokyu: Never again Martial Law", que durante el fin de semana y hasta hoy proyecta de manera gratuita varios documentales sobre esa época, con "A rustling of leaves" como plato fuerte. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA