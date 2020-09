La sueca Pia Sundhage muestra dotes de cantante para animar a la selección

Río de Janeiro, 20 sep (EFE). La seleccionadora de fútbol femenino de Brasil, la sueca Pia Sundhage, mostró este domingo sus dotes como cantante al interpretar, guitarra en mano, la adaptación que hizo de una canción del reconocido artista sertanejo Alceu Valencia, para animar a la Canarinha.

El video en el que interpreta la canción y explica cómo y por qué hizo la adaptación, ha sido sensación en las redes sociales, desde que la entrenadora sueca lo publicó en su cuenta de Twitter.

Según Sundhage, la canción Anunciación sonó un día cuando estaban en la concentración junto con otra de las entrenadoras de la selección y se dio cuenta de la fuerza de la melodía.

Fue entonces cuando la sueca decidió, en tono de broma, cambiar una de las frases del coro de la canción e incluir "set piece", término utilizado para jugadas ensayadas con el balón parado como el cobro de una falta o un tiro de esquina.

No es la primera vez que la sueca utiliza una melodía para animar a sus jugadoras.

En su primer encuentro al frente de la selección femenina de Estados Unidos, en 2007, apenas ingresó al vestuario miró a las atletas y comenzó a cantar la letra de The Times They Are A-Changin, de Bob Dylan.

El artista estadounidense parece ser de los afectos de la sueca que abril del año pasado, antes de aceptar el cargo en la selección brasileña, cantó otra de sus canciones durante un evento al que fue invitada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).