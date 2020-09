Roglic: "Seguiré luchando"

París 20 sep (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) encajó con deportividad una dura derrota la víspera de llegar a París ante su compatriota Tadej Pogacar y, aún dolido, el ganador de la Vuelta 2019 anunció que seguirá "luchando por el Tour".

"Obviamente estoy decepcionado porque siempre queremos ganar. Pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho. También estoy orgulloso del trabajo realizado por todos en mi equipo. Creo que mostramos grandes cosas durante tres semanas. Solo tenemos que felicitar a Tadej Pogacar, simplemente fue el mejor y mereció su victoria", afirmó.

Roglic no tira la toalla, quiere saborear el momento y anuncia que la lucha sigue.

"Seguiremos luchando. ¿Ganar el Tour en el futuro? Veremos qué pasa Yo no pienso en eso para nada. Vivo el día a día y quiero disfrutar del lugar en el que estoy en mi carrera. Me he preparado durante largos meses para esta carrera y quiero saborear un poco en este momento", destacó.