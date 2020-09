Pogacar aniquila a Roglic y se proclama virtual ganador del Tour

Roglic: "'Chapeau' a Tadej"

La Planche des Belles Filles (Francia), 19 sep (EFE).- El esloveno Primoz Roglic, que cedió el maillot amarillo en la penúltima etapa del Tour de Francia a su compatriota Tadej Pogacar, virtual campeón de la carrera, felicitó a su rival y aseguró lamentó no haber buscado ganar más tiempo en los días previos.

"Por supuesto que estoy decepcionado, pero solo puedo decir 'champeu' a Tadej, que ha merecido su victoria", dijo el ciclista del Jumbo tras ceder el liderato en la crono de La Planche des Belles Filles.

"Es posible que no haya apretado lo suficiente en los últimos días. En la crono he sido más rápido que otros, pero quizá no lo suficiente. Estoy decepcionado con el resultado, pero lo he dado todo", aseguró el ciclista del Jumbo, que vistió el maillot amarillo desde la novena etapa.

El esloveno aseguró que el Tour fue "genial" y dijo que la gente pudo disfrutar viéndolo por la tele.