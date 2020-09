Dardo de Zidane a Bale: "Lo más importante es que mis jugadores compitan"

Madrid, 19 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no dio por cerrada la salida de Gareth Bale, admitió que no habló con el jugador en su despedida en la ciudad deportiva, elogió su trayectoria en el club, pero dejó entrever el motivo de su adiós al afirmar que para él "lo más importante" es que sus jugadores "compitan".

"Nunca he tenido un problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son, hemos tenido dificultades y no jugó como debía por varias cosas que siempre pueden pasar; pero no me tiene que quitar un peso de encima porque mi cargo es así y si no es Gareth es otro, porque tengo a 25 jugadores. Lo más importante es que compitan, es lo que quiero de mis jugadores", afirmó.

Fue la única respuesta en seis preguntas trasladadas a Zidane de los medios de comunicación sobre Bale, en la que dejó un mensaje de queja por la actitud del galés. El técnico francés no desveló las razones por las que dejó de contar con el jugador y elogió su paso por el Real Madrid.

"No es así", dijo cuando fue preguntado por si Bale se va por culpa de Zidane. "Que me moleste o no que se diga esto es lo de menos, pero no es así. El tema es más complicado. Ahora hay negociaciones, está en Londres y lo que puedo decir no es una cuestión de meterse uno contra otro porque nunca hemos tenido problemas", explicó en la rueda de prensa telemática.

"Se lo que ha hecho en este club Gareth y nadie lo va a quitar. Son cosas que pueden pasar por distintas circunstancias. De momento no está firmado y no puedo decir más, pero no hemos tenido problemas como algunos quieren, eso no ha pasado. Nadie va a discutir lo que hizo en el Real Madrid y, si hay algún cambio, le deseo lo mejor", añadió.

Confirmó Zidane que en ningún momento habló con Bale para despedirse, admitió que lo ha hecho "fenomenal" en el Real Madrid, que ha "demostrado sus cualidades" y que "ha ganado mucho" en el Real Madrid, pero no dio por cerrado su pase el Tottenham en ningún momento. "De momento es jugador nuestro porque el tema se tiene que cerrar y no voy a hablar de cosas que no tienen sentido", dijo.

"Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho en siete años en el Real Madrid y ahora también es lo que él quiere hacer. No creo que nos arrepintamos de que se quedase, la vida es así, hay que aceptar las cosas y si se quedó es por algo. Ahora estamos con este tema otra vez y lo más importante es lo que quiere hacer el jugador. Mi opinión es la misma, hacer las cosas como siempre juntos con el club y el jugador. Al final es el futbolista el que elige", sentenció.