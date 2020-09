Anitta: “Mi canción con Cardi B y Myke Towers es un grito por la libertad”

Miami, 18 sep (EFE).- "Para mí es más que un sueño hecho realidad". Así calificó la cantante brasileña Anitta su nuevo sencillo "Me gusta", un tema que con un lenguaje muy explícito y una música que fusiona el reguetón con su hermano funk carioca y el pagode la une a Cardi B. y Myke Towers.

Fotografía sin fecha cedida por Imagine It Media / Warner Records que muestra a Cardi B (i), Anitta (c) y Myke Towers (d). EFE/ Imagine It Media / Warner Records