Designaciones para De Burgos Bengoetxea; Munuera Montero y Cuadra Fernández

Madrid, 15 sep. (EFE).- Los árbitros españoles Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz) y Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear) fueron designados por la UEFA para dirigir el próximo día 17 partidos de la segunda fase de clasificación de la Liga Europa.