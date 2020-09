2-0. Un Granada solvente liquida al Athletic con dos goles en cuatro minutos

Contenido relacionado

Garitano: "El trámite del partido ha tenido que ver poco con el resultado"

Granada, 12 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, dijo que "el trámite del partido" no tuvo que ver "con el resultado", tras la derrota por 2-0 sufrida este sábado por su equipo ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

"Sus dos goles son buenos, pero no hemos salido bien al inicio del segundo tiempo. Tenemos que mantener la concentración 90 minutos. El trámite del partido ha tenido que ver poco con el resultado", aseguró Garitano en la rueda de prensa posterior al choque.

"Hemos sido mejores en la mayor parte del partido, pero en diez minutos malos nos han hecho los dos goles. Hemos jugado casi todo el partido en campo contrario, pero eso no vale si no haces gol, porque necesitas noventa minutos de perfección defensiva y no la hemos tenido", explicó.

Garitano cree que llegaron "con mucha gente al área", si bien no remataron todo lo que hubieran querido pese a que lo intentaron y no bajaron los brazos ante un Granada que tiene "seguridad defensiva".

Sobre Jon Morcillo, que firmó una buena actuación en su debut, comentó que "ha hecho un gran partido" y que tienen que "apostar por los jóvenes y con la mezcla de todos hacer un buen Athletic".

"Tenemos que quedarnos con las cosas buenas y corregir las malas", sentenció Garitano.