Proyecto altruista de alimentos culmina en Guatemala pero el hambre agudiza

Guatemala, 11 sep (EFE).- El proyecto altruista privado La Olla Comunitaria culminará su labor en Guatemala el 15 de septiembre tras servir 100.000 almuerzos durante la pandemia y desnudar aún más la realidad del país, en el que uno de cada dos niños sufre de desnutrición y el hambre está en cada esquina, aunque con la COVID-19 al alza la situación puede ser todavía peor.

Casi cinco meses después de haber comenzado a dar comida gratis cada día, de haber pasado de 20 beneficiados diarios a más de 2.000 por jornada y de haber sido hostigados por funcionarios municipales, policiales y de la seguridad presidencial e incluso de tener teléfonos intervenidos -según argumentan-, los creadores de La Olla Comunitaria transformarán su apoyo y se concentrará en casos puntuales y particulares, pues "Guatemala tiene hambre", como señalan sus trabajadores.

Los creadores del proyecto son los propietarios del restaurante Rayuela, ubicado en el corazón del centro histórico de Ciudad de Guatemala a escasos pasos de la oficina del presidente del país, Alejandro Giammattei, y han decidido poner fin al proyecto por varios motivos.

"Esas filas del hambre (para recibir la comida), como hemos decidido llamarlas, no son de ahora, son de años. La pandemia lo que hizo es que las vino a mostrar", dice a Efe el dueño de Rayuela, Byron Vásquez, parafraseando a uno de sus socios, Emilio Molina, con el que han entregado 100.000 alimentos a un promedio de costo de 80 centavos por dólar.

Molina utilizó prácticamente las mismas palabras para responderle en abril al excandidato presidencial Roberto Arzú, hijo del expresidente guatemalteco Álvaro Arzú (1996-2000), cuando el empresario intentó realizar una donación de pollo al proyecto y promocionarla en redes sociales.

En el país, el 60 % de los 16,3 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza según datos oficiales y uno de cada dos niños sufre de desnutrición, de acuerdo a organismos internacionales. Las cifras hunden al país en los últimos puestos del continente en cuanto a desarrollo y alimentación y la pandemia amenaza con agudizarlo todo.

Vásquez y los demás socios atribuyen a los gobernantes del pasado esa responsabilidad histórica de poder que ha provocado que el país viva con hambre, de la misma forma que sucede con la Administración actual. En su opinión, "le estamos jugando el juego al Gobierno, pues el Ministerio de Desarrollo tiene el presupuesto (para dar continuidad a los comedores sociales)".

La decisión de dejar la donación de almuerzos obedece también a que el restaurante Rayuela "debe retomar su rumbo" y uno de los caminos emprendidos, además de haber nacido hace casi cuatro años como un bar, café y restaurante, es el del Café Pendiente, "para apoyar a personas que ya tenemos vistas y que necesitan ayuda, como el maestro de ópera Mario Melgar, que estuvo en condición de calle y le estamos dando una dieta especial".

La Olla Comunitaria, que se basó fundamentalmente en las donaciones monetarias y en especie de particulares para servir los 100.000 almuerzos, continuará como "esfuerzos específicos" de cada uno de sus restaurantes, tanto en su sucursales de Antigua Guatemala como en Quetzaltenango (oeste) y en El Salvador. Mientras tanto, Rayuela volverá a sus actividades normales el 20 de octubre.

AMBIENTE HOSTIL

Para poder recibir los alimentos donados y servir, agrupar y salir a repartirlos, Rayuela ocupaba momentáneamente parte de la banqueta de la calle para trabajar -y donde cada persona es desinfectada-, pero eso no fue tomado a bien por algunos funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, como el alcalde auxiliar de la zona 1 (donde está el centro histórico), quien criticó al local y al proyecto de haber "puesto feo" el lugar por las filas de personas en busca de comida.

También, que la Policía Nacional Civil "vino varias veces a hostigarnos con el sentido que querían documentación de carros y personas en específico", pero lo peor en su opinión probablemente fue provocado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, los guardias del mandatario.

Los agentes llegaron "a ver si no teníamos explosivos en unas bolsas de pan que teníamos descargadas sobre la acera. En eso, vino el personal de seguridad a revisar las bolsas", pues supuestamente sospechaban que tuvieran explosivos dentro, de una forma amenazante, según los voluntarios del restaurante.

Vasquéz afirma además que teme que lo impliquen "en un hecho delictivo para desprestigar su nombre", pues su teléfono no descarta que esté intervenido al ser víctima de mensajes de desconocidos, incluida una persona que dice estar en prisión y próximo a fugarse.

HAMBRE BAJO LA LLUVIA

El jueves, en una de las últimas jornadas de entrega de almuerzos de La Olla Comunitaria, una tempestuosa lluvia azotó el centro de Ciudad de Guatemala e impidió que se repartiera a tiempo la comida del día frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede de Gobierno), quizá el edificio más emblemático de Guatemala.

La gente, a la espera de los almuerzos, se resguardó debajo de un edificio cercano, abajo de un almacén de ropa, pero tiene hambre. La ha tenido siempre.

En la Plaza de la Constitución, donde se realiza la entrega de alimentos, a escasos 200 metros del restaurante, se organizan cuatro filas para unos 600 beneficiarios.

Entre la multitud, María, una vendedora de dulces, le pedía a su hijo de dos años que dejara de chapotear en los grandes charcos que dejó la tormenta, ya finalizada.

"Venimos a recibir alimentos. Soy madre soltera. Estoy alquilando y no tengo cómo mantener a mis hijos. Rayuela nos ayuda y nos echa la mano. No hay trabajo, no hay qué dar de comer a los niños. Guatemala se está muriendo de hambre. Llevo como quince años de vender dulces y como no hay transporte no puedo salir a vender", soslaya.

Otro comerciante, vendedor de artículos de fantasía, dice que desde marzo no ha vendido "casi nada" y "ahora ya casi ni comida tenemos". Alberto Chávez, acompañado de su esposa Entima y su hija Dulce María, señala a la "gente ricaza (pudiente)" de haber creado la pandemia y de aprovecharla para "dejar a los pobres todavía más pobres".

COMEDORES SOCIALES

Los Comedores Sociales existían en Gobiernos anteriores, y aunque fueron cerrados por la pandemia, la Administración de Giammattei asegura que sí provee de alimentos a los más necesitados con el programa.

De acuerdo al Gobierno de Giammattei, el presupuesto del programa es de 4,2 millones de dólares (con una ejecución a la fecha del 65,4%) y su concepto proviene de la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012), entonces bajo el nombre de Comedores Solidarios.

El director de Comunicación del Ministerio de Desarrollo (Mides), Walter Gómez, le dijo a Efe que uno de los comedores en el centro de Ciudad de Guatemala cerró para evitar crear un foco de contagio del coronavirus SARS-CoV-2. La comida, asegura, se sigue repartiendo.

Según lo expresado por Gómez, el Mides mantiene abiertos ocho comedores (en seis departamentos) en los que entrega comida gratuita "variada y nutritiva" para llevar, con menús revisados por nutricionistas. Entre marzo y lo que va de septiembre, es decir durante la pandemia de la COVID-19, se han servido 823.750 raciones de comida de desayunos y almuerzos.

En lo que llega el cierre de La Olla Comunitaria el próximo martes, sus fundadores seguirán repartiendo comida para los necesitados. Atrás quedará la represión y el "ambiente hostil" que vivieron durante la pandemia y que, por razones que no se explican, llevó a las autoridades a intimidarlos.

Emiliano Castro Sáenz