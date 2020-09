Argentino Furch acepta que se ha quedado corto en su aporte al Santos Laguna

Torreón (México), 11 sep (EFE).- El argentino Julio Furch, delantero del Santos Laguna del fútbol mexicano, aceptó este viernes que se ha quedado corto en su rendimiento como goleador en el Apertura 2020.

"No he tenido el torneo que ideaba en mi cabeza. Tener un gol a estas alturas es pobre, soy autocrítico. Me toca estar en la banca y no queda más que trabajar para volver", aceptó el artillero.

Julio Furch ha marcado un gol en los nueve partidos que ha disputado en el certamen, su peor cosecha goleadora desde que llegó a Santos Laguna en el Clausura 2017; tal situación ya le costó la titularidad en los últimos dos encuentros de su equipo.

A pesar de ello, Furch advirtió que está preparado para salir de esta mala racha.

"Las cosas me pueden salir o no, pero el esfuerzo siempre estará presente en mí y estoy trabajando para mejorar", subrayó.

El argentino confesó que no solo ha fallado como delantero, sino también como capitán, condición que le fue otorgada al inicio del torneo.

"Estoy aprendiendo de la capitanía, nunca me había tocado y me estoy apoyando de mis compañeros para mejorar. Me están enseñando y guiando. Es un grupo sano y tranquilo; les transmito que hay que trabajar y esforzarse para conseguir los resultados".

Julio Furch también habló del momento del Santos, decimocuarto de la tabla con nueve puntos, algo que tiene a sus compañeros tocados mentalmente.

"Como equipo estamos un poco golpeados anímicamente, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo y sabemos que pronto lograremos los resultamos que queremos".

Según el delantero, Santos no ha jugado tan mal como para tener dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

"Estamos dolidos porque muchas veces merecemos ganar y no se nos da, por eso el vestuario está golpeado, por hacer las cosas bien y no conseguir los resultados, es difícil manejarlo", agregó.

Pese a ello, Furch avisó que están en el camino para dar vuelta a la situación.

"En cualquier momento vamos a darle la alegría a nuestra afición. Vamos a tratar de que este campeonato empiece mañana en ceros, por eso les decimos que vamos a trabajar para mejorar esto", concluyó.

El Santos visitará este sábado al Tigres UANL, décimo de la clasificación, en un duelo de muchas expectativas entre dos cuadros necesitados de triunfos.