Bruce Springsteen lanzará nuevo disco con la E-Street Band el 23 de octubre

Madrid, 10 sep (EFE).- Bruce Springsteen ha desvelado por sorpresa este jueves el lanzamiento el próximo día 23 de octubre de un nuevo disco de estudio junto a la E-Street Band que llevará por título "Letter To You".

Junto con esta información, remitida por su discográfica, hoy mismo se ha producido también el lanzamiento del primer tema del que será el vigésimo álbum de estudio del artista estadounidense, con el mismo título que este.

"Letter To You" toma el relevo en su producción al más intimista y centrado en el sonido del lejano oeste "Western Stars" (2019). Es, además, el disco que reúne a Springsteen con su mítica banda The E-Street Band seis años después de su último trabajo discográfico conjunto, "High Hopes" (2014).

"Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin regrabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho", ha dicho su autor en declaraciones recogidas por Sony Music.

Grabado en el propio estudio del autor de "Born To Run" en Nueva Jersey junto a su productor habitual, Ron Aniello, el nuevo álbum ha sido mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen).

En palabras de su discográfica, "'Letter to you' es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida".

Con cuarenta años de carrera a sus espaldas, Springsteen ha ganado 20 premios Grammy, un Oscar y un Tony, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ostenta una distinción del Kennedy Center, en 2013 fue nombrado Persona del Año por MusiCares y en 2016 se le concedió la Medalla Presidencial por la Libertad.