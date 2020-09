1-1. El colombiano Francisco Meza le da a Tigres UANL empate ante el León

Contenido relacionado

Ricardo Ferretti vio mejoría en los Tigres UANL en empate ante el León

León (México), 9 sep (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, reveló este miércoles que vio mejoría en su equipo en el empate 1-1 ante el León en la novena jornada del Apertura 2020.

"Si comparo este partido con los anteriores, este me deja más satisfecho, sobre todo por el gran rival al que enfrentamos, pero Nacho (Ignacio Ambriz, técnico del León) y yo siempre pensamos en ganar", reconoció en conferencia de prensa, tras el empate.

Al firmar la igualdad, el conjunto con sede en Monterrey acumuló su quinto duelo sin ganar para ubicarse en la décima posición.

"Fue un partido bien jugado por los dos equipos, para mí desde hace tiempo el León es uno de los mejores equipos en el fútbol mexicano en cuestión de generar llegadas a gol. Jugar de tú a tú con un rival así y tener aproximaciones me da tranquilidad", resaltó.

El equipo de Ferretti, 5 veces campeón bajo su mando en los últimos 10 años, rescató un empate al minuto 74 después de un gol del colombiano Francisco Meza.

En este partido, los Tigres recuperaron al guardameta argentino Nahuel Guzmán, quien superó la COVID-19 y fue una pieza fundamental para que los de la UANL no perdieran.

"Los dos porteros tuvieron una buena actuación y fueron factor importante para salvar su portería", añadió Ferretti.

A 10 minutos de finalizar el partido los norteños sufrieron la expulsión del argentino Guido Pizarro, la segunda tarjeta roja que reciben los Tigres en el Apertura.

"No me deja contento (la expulsión de Pizarro), es un juego de contacto, se llega tarde, sin embargo me molesta más que la expulsión, la jugada que la produce", comentó.

Los Tigres visitarán el próximo sábado en la décima fecha del torneo al Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada, partido en el que pretenden escalar a las primeras posiciones de la tabla que lidera el América.