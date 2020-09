Los impulsores de la moción son optimistas después de la primera semana

Barcelona, 7 sep (EFE).- Los impulsores de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva se muestran optimistas sobre sus opciones de conseguir, antes del 17 de septiembre, las 16.520 firmas necesarias para llevarla a referéndum.

Un semana después de que diera inicio la moción, EFE ha visitado los principales puntos de recogida de firmas de Barcelona y los responsables han expresado su ilusión por el incremento del ritmo que han notado después de la entrevista de Leo Messi, la información de 'El Mundo' sobre el 'Barçagate' y las evidencias de corrupción que habrían visto los Mossos d'Esquadra en el caso y el apoyo público a la moción del expresidente Joan Laporta.

Aun así, quieren ser cautos y no lanzar las campanas al vuelo hasta que no tengan datos oficiales porque consideran normal que en fin de semana se firme más que entre semana, cuando la mayoría de socios no tiene tanto tiempo libre.

Durante el día de hoy, los grupos impulsores están recopilando el número de firmas recogidas en las más de 100 sedes y tienen previsto hacerlos públicos entre esta noche y mañana martes a primera hora.

"Las sensaciones son positivas gracias a la cantidad de socios que se han dirigido a nosotros para poder participar activamente como voluntarios o para directamente firmar para impulsar la moción de censura", explicó a EFE Ricard Faura, uno de los portavoces de la moción y representante de 'Dignitat Blaugrana'.

"El impacto para la moción de censura a nivel de redes sociales que han tenido la entrevista de Leo Messi y el apoyo de Laporta estamos seguros que tendrá una traducción práctica en la recogida de firmas", añadió Faura.