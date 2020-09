Berlín advierte que no esperará "meses" a una respuesta de Moscú por Navalni

Berlín, 7 sep (EFE).- El Gobierno alemán considera que aún es "demasiado pronto" para esperar una respuesta de Moscú con respecto al envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalni, aunque señaló que no esperará "meses" y que no descarta "nada" si Rusia no coopera.