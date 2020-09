Ciudad de México cancela macrosimulacro del 19 de septiembre por coronavirus

México, 6 sep (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron este domingo de la cancelación del macrosimulacro de sismo del próximo 19 de septiembre por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus que en esta capital registra más de 104.000 contagios y 10.800 decesos.

El macrosimulacro es un ejercicio civil para recordar el alto potencial de pérdidas que conllevan estos fenómenos en zonas urbanas y una conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, que dejaron miles y cientos de víctimas, respectivamente.

La cancelación "es con la finalidad de evitar aglomeraciones, poner en riesgo la salud de las personas y comprometer a los cuerpos de emergencia", dijeron ambas instituciones en un comunicado.

En el simulacro se hace énfasis en que cada ciudadano debe tener un plan de emergencia y debe saber qué hacer cuando se presente un sismo de consideración.

En él participan escuelas, oficinas gubernamentales, negocios, asociaciones civiles y hospitales, entre otros, y se recuerda la encomienda del "no corro, no grito, no empujo".

En lugar del simulacro, las autoridades invitaron a los habitantes de la ciudad a revisar y actualizar su plan familiar para la prevención de riesgos e identificar zonas de menor riesgo dentro y fuera de sus viviendas y lugares de trabajo.

Además, a establecer roles a seguir en caso de un sismo y a tener lista su mochila de emergencia, sin olvidar incluir artículos de higiene y prevención como cubrebocas, caretas y gel antibacterial.

En el comunicado se recordó a la población que, si ocurre un sismo significativo o se activa la alerta sísmica oficial, la población debe seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, así como atender las medidas sanitarias correspondientes.

El 20 de enero se llevó a cabo el más reciente simulacro nacional con una participación de 100.000 inmuebles en los 32 estados del país y en casi 2.000 municipios.

En aquella oportunidad se estimó una participación nacional de cerca de 50 millones de personas.

"Una vez que se concluya la contingencia sanitaria se decidirá retomar el acuerdo de finales de 2019 para realizar tres simulacros de sismo al año, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección", finalizó la nota.