El chileno Garín no puede con el kazako Kukushkin y queda eliminado

Contenido relacionado

Garín, tras caer en US Open: "No me acostumbré en ningún momento al sistema"

Nueva York, 2 sep (EFE).- El chileno Cristian Garín, decimotercer cabeza de serie en el US Open, habló este miércoles sobre lo duro que ha sido competir con todas las medidas que se han impuesto por la pandemia del coronavirus tras haber caído ante el kazajo Mikhail Kukushkin en un largo partido de cinco sets.

"Sinceramente, no me acostumbré en ningún momento al sistema. Los partidos también son distintos, los ritmos son distintos", dijo sobre el campeonato el número 19 de la ATP, que afirmó estar "triste y desilusionado" con su derrota.

"No sé cuántas horas jugué hoy, pero se me hizo larguísimo. Los partidos son más largos, más lentos", subrayó Garín, tras lo que añadió que haberse tenido que trasladar a EE.UU. varios meses antes a entrenarse tampoco le ha ayudado.

"No tenía otra opción porque en Chile no podía entrenar. No pude competir en ninguna exhibición antes", agregó el deportista, que confesó haber estado en el abierto estadounidense "mucho más nervioso de lo normal".

"Creo que no estoy cerca del nivel y la confianza con la que venía jugando, pero es una año raro en cuanto a lo deportivo. Es todo improvisado", zanjó.