Experto destaca la importancia de las estadísticas en League of Legends

México, 29 ago (EFE).- El chileno Pablo Díaz-Muñoz, director de la empresa Barracks, que surte de información estadística a Riot Games y a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), aseguró este sábado que un buen trabajo métrico en el competitivo de este videojuego puede predecir una victoria.

"Medir parámetros de comportamiento es algo que se necesita en toda industria deportiva, incluidos los eSports, eso te permite asegurar un resultado deseado. En League of Legends puedes predecir con un 90 % de seguridad la decisión que tomará un jugador y su tendencia de comportamiento", dijo a Efe.

Díaz-Muñoz aseguró que las estadísticas también sirven para corregir de forma rápida errores puntuales de algún gamer y hacer productivos los entrenamientos.

"Los números te dirán en dónde el jugador es propenso a cometer un error y eso te hará que los entrenamientos futuros sean productivos porque te enfocarás a corregirlo", recalcó.

El sudamericano añadió que las métricas que recopila son de utilidad para fichar a los jugadores que necesitan los entrenadores en su plantilla, algo que no es aprovechado por las organizaciones de la LLA.

"Se contratan jugadores que no encajan con el equipo, tanto por su concepto métrico como psicológico y por eso se sumen en la catástrofe porque sus fichajes no entienden y no ejecutan lo que el entrenador quiere", comentó.

El director de Barracks explicó que en League of Legends existen dos tipos de estadísticas, la descriptivas que son las básicas como el número de asesinatos, y las de comportamiento, consideradas las avanzadas.

"Las de comportamiento te pueden calcular por ejemplo cuál es el porcentaje de tiempo que pasas en juego ofensivo y cuánto defensivo, para descubrir qué tipo de jugador eres y qué tipo de campeón te beneficia", reveló.

A su parecer, menos del 20 por ciento de los equipos latinos ocupan las métricas de comportamiento, a pesar de saber el beneficio que les podría generar.

"Cualquier equipo que quiera mejorar y competir en el concierto mundial debería tener un equipo fuerte estadístico encabezado por un analista de datos, pero en la región se limitan a escribir de forma manual los números básicos que salen al final de los partidos", afirmó.

En opinión del chileno, los números son más exactos en los eSports que en el deporte tradicional, que depende de aparatos externos para calcular situaciones en los partidos.

"En el deporte tradicional necesitas dispositivos que te permitan hacer la medición y ahí se pierde la precisión. Nosotros venimos del mundo digital donde la operación se hace con base a una plataforma que puede ser medida al 100 por ciento", concluyó.