Vettel: "Sencillamente, no tenemos más"

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que quedó eliminado este sábado en la segunda ronda (Q2) de la sesión de calificación para el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que "sencillamente, no" tienen "más".

"No tenemos nuevas piezas... no es tan sencillo. Es difícil, lo probamos todo; pero, sencillamente, no tenemos más", explicó Vettel, cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull) al canal de televisión alemán RTL.

"No tendría tiempo para explicar todo lo que sucede. En la carrera intentaremos darlo todo; nunca se sabe, a lo mejor llueve... será difícil, pero intentaremos darlo todo", explicó Vettel, 53 veces victorioso y con 57 'poles' en su carrera en Fórmula Uno, tras quedar eliminado este sábado en la Q2.

Vettel acabó con el decimocuarto tiempo la segunda ronda de la calificación, un puesto por detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc, que tampoco se clasificó para la Q1, en una jornada triste para la escudería más laureada de la historia de la F1.