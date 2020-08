El presidente de Osetia del Sur disuelve el Gobierno tras los disturbios

Tiflis, 29 ago (EFE).- El presidente de la república separatista de Osetia del Sur, Anatoli Bíbilov, disolvió hoy el Gobierno tras los disturbios que condujeron a la muerte de un joven.

"Partiendo de la situación existente, el presidente tomó la decisión de disolver el Gobierno para rebajar las tensiones que afectan a la república", declaró el presidente del Parlamento suroseta, Alan Tadtáev, citado por el comité de información del Ejecutivo.

Este viernes en la principal plaza de Tsjinvali se llevó a cabo un mitin en el que los manifestantes exigieron investigar la muerte de Ilán Dzabíev, de 28 años, quien estaba detenido bajo sospecha de haber participado en el atentado contra el ministro del Interior, Ígor Naníev, perpetrado el pasado 17 de agosto.

El mitin, al que acudieron más de 1.000 personas con la exigencia de cesar al ministro de Interior y a todo el Gobierno, concluyó en horas de la mañana del sábado.

En horas de la madrugada el jefe del Gobierno suroseta, Erik Pujáev, conversó con los manifestantes y anunció su decisión de presentar la renuncia.

"Estuve en la plaza. Escuché a la gente que exigían la renuncia del Gobierno. He tomado la decisión de dimitir. Lo he pensado y considero que es lo correcto", indicó, al señalar que su objetivo es "no fallarle al presidente".

El 8 de agosto de 2008, Georgia llevó a cabo una operación militar en Osetia del Sur y atacó la capital y otras poblaciones.

Rusia salió en defensa de Osetia del Sur y en cinco días expulsó a las tropas georgianas de la región, tras lo cual reconoció la independencia de esta república y la de Abjasia, anteriormente autonomías georgianas.

En respuesta, Georgia rompió las relaciones diplomáticas con Rusia.

La independencia de Osetia del Sur solo es reconocida por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria.