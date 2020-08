Mario Mola: Es bueno competir, pero no es justo equipar Hamburgo a un Mundial

Madrid, 29 ago (EFE).- Triple campeón del mundo de triatlón, el español Mario Mola -subcampeón en 2019- ganó tres de los últimos cuatro títulos y no ha dejado de capturar medalla en los pasados siete certámenes del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE, el campeón balear explica cómo se encuentra y cuáles son sus opiniones sobre un Mundial en el que partirá de nuevo como favorito. Y que, debido a la pandemia, se resolverá en Hamburgo (Alemania) en un solo día -el próximo sábado-, en vez de por etapas; y con una prueba sprint: la mitad de la distancia olímpica.

Pregunta: Pues al final, tal y como lo anunció la Federación Internacional el pasado martes, resulta que hay Mundial; y es a un día. ¿Ve más cerca la cuarta corona?

Respuesta: Hay oportunidad de competir y eso es lo importante. Creo que no es justo que hablemos de un campeonato del mundo a un día cuando ha habido relativamente poca previsión respecto a la carrera; y considero que hay mucha gente que no ha podido entrenar en las mejores condiciones. E incluso hay gente que no podrá estar en la línea de salida.

Valoro positivamente que podamos competir en una prueba internacional. Eso creo que es bueno para todos. Pero, sin duda, no es justo equipararlo a un Mundial como el que hemos tenido los últimos años.

P: La última vez que esto sucedió fue en 2008. Desde entonces, el Mundial siempre se decidió por etapas. ¿Le extrañó la decisión de coronar al campeón mundial en una sola prueba, o se lo esperaba?

R: Claro que me extrañó. En otras ocasiones, aparte del Mundial, ha habido un campeonato del mundo en distancia sprint; y creo que no es lo más apropiado intentar equipararlo al campeonato del mundo que hemos tenido hasta el momento, que en los últimos diez u once años han sido las 'Series Mundiales' ('World Series').

P: ¿Cómo se prepara una carrera cuando se anuncia diez días antes de su disputa? ¿O está el trabajo hecho?

R: Bueno, uno ya tiene que venir preparado para una carrera a diez días del evento. Afortunadamente, nosotros en España hemos podido entrenar con normalidad desde que terminó el confinamiento. Y considero que llego en un buen estado de forma. Evidentemente ha sido un año diferente. Y el hecho de trabajar con la incertidumbre del calendario siempre es un hándicap, para todos.

Pero creo que si podíamos esperar que en algún momento se retomasen las carreras era en torno al mes de agosto y septiembre. Y parece que así está siendo. Así que no hay excusas.

P: En principio, que sea distancia sprint le beneficia a usted, ¿no? Además, Hamburgo -donde ha ganado tres veces en las 'World Series'- se le suele dar muy bien.

R: Es cierto que Hamburgo es una prueba que se me suele dar bien; y en la distancia sprint son pruebas en las que me he defendido bien. Pero bueno, es un año diferente y en el que todos partimos de cero.

Así que voy con la misma ambición y ganas con las que me presenté en anteriores años en la salida; y por supuesto con la intención de hacer una buena prueba, que es el principal interés y motivación.

P: Por lo visto durante las pasadas jornadas, en el 5.000 está fuerte, ¿no? Acaba de batir, en atletismo, el récord regional de la distancia.

R: Sí. Como te dije antes, éste es un año atípico. Y la incertidumbre en las carreras, o por lo menos en triatlón, donde nos ha costado mucho ver el calendario definido, hemos optado por buscar objetivos diferentes, que por lo menos nos ayudasen a mantenernos conectados a la temporada.

Y el hecho de estar aquí, en Mallorca, pues me ha permitido correr un 3.000 en pista. Y luego se dio la ocasión de correr en Castellón, el lunes pasado. Fue una experiencia muy buena, me encontré muy bien y disfruté de correr, que es lo importante. Y espero que me venga bien para estas carreras.

Por supuesto que el hecho de batir el récord balear (de 5.000) es algo que me llena de orgullo. Era algo que no me imaginaba, no me esperaba poder atacar ese récord este año. Pero fue un aliciente más, estar en la línea de salida e intentar dar el cien por cien. Y estoy muy contento por ello.

P: Éste es un Mundial atípico, por todas las circunstancias. ¿Lo convierte en una prueba más abierta? ¿O al contrario, al haber muchas ausencias debido a la gente que no podrá viajar?

R: Yo espero que, como siempre, aquellos que han demostrado estar en condiciones de disputar cualquier carrera, ya sea en distancia olímpica o en sprint, van a estar delante. Ya estamos acostumbrados, pero no podemos olvidar que hay gente importante como son los australianos, los neozelandeses y quizá algún americano que no van a poder viajar y no van a poder estar.

Y por supuesto, esto siempre afecta a la carrera. Y realmente es una pena que no vayan a poder tomar la salida.

P: Entonces, ¿quiénes cree que serán sus principales rivales en Hamburgo?

R: Espero que aquellos que han demostrado estar en un buen nivel sigan estando allí. Y por supuesto es una gran oportunidad para que la gente más joven consiga meterse en la lucha por las primeras plazas. Al final tenemos la experiencia del anterior fin de semana en (las pruebas del Grand Prix de) Francia. Sabemos que los noruegos van a estar bien; los compañeros belgas están bien; (el francés) Vincent Luis (último campeón del mundo) no compitió, pero sabemos que en distancia sprint es muy fuerte.

Y yo confío en el grupo de españoles que estará allí, con (el talaverano) Fernando (Alarza), (el gallego Antonio) Serrat, (el valenciano) Roberto Sánchez Mantecón... pienso que cualquiera de ellos estará en disposición de luchar por esas primeras plazas.

P: Aunque la solución de que el título mundial se decida en un solo día no le parece buena.

R: Como dije en un principio, el hecho de que haya una prueba en el plano internacional es muy positivo, que se pueda incluso valorar que haya un campeonato del mundo en distancia sprint por eso de coronar al menos un campeón del mundo este año puedo entenderlo, pero, teniendo en cuenta que va a haber gente que no va a poder estar, insisto en que no es equiparable al campeonato del mundo que hemos tenido estos últimos años.

P: ¿Qué planes tiene para el resto de la temporada?

R: Mi idea es estar el 12 o 13 de septiembre en Madrid, para disputar el campeonato de España de 5.000. Y a partir de ahí, creo que tenemos aún alguna prueba de la Copa del Mundo, en Italia, a mediados de octubre; alguna prueba del Grand Prix francés a principios de octubre, también... vamos a ver.

Ojalá que se mantenga todo y que podamos seguir con el calendario. Pero ahora hay que centrarnos en el presente. Y, a un mes vista, todo parece muy lejano, aún.

Adrian R. Huber