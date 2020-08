"Unión y entusiasmo", la convención de Trump vista por votantes republicanos

Los Ángeles/Washington, 28 ago (EFE).- Símbolo de "unión y entusiasmo" es como han visto cinco simpatizantes del Partido Republicano, consultados por Efe, la convención de esta semana, pese a la escasez de políticos conservadores de alto rango y la omnipresencia de Donald Trump.

El inusual formato de la edición de este año ha sido una mezcla de discursos en directo y grabados y se ha celebrado desde distintas localizaciones, ya que los participantes han intervenido desde la capital, Washington D.C., Charlotte (Carolina del Norte) y Fort McHenry, en Maryland.

Esta convención ha sido el escenario en el que Trump ha sido confirmado formalmente como candidato republicano a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en un evento reducido pero presencial, en el que el presidente jaleó "el entusiasmo de su base", mucho mayor que "cuatro años atrás".

Esto es lo que opinan cinco simpatizantes del Partido Republicano:

Ginger Smith, 38 años, ama de casa en Phoenix (Arizona, EE.UU.)

Pregunta 1: ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de la convención republicana?

"Honestamente, la energía ha sido increíble y ha habido mucho entusiasmo. Yo soy provida y proDios y me encantó que la convención empezara con un rezo. Y el martes tuvieron a mucha gente hablando sobre el movimiento provida. En mi caso, conozco a alguien que sobrevivió a un intento de ser abortado y estoy muy contenta de que tengamos un presidente en contra del aborto.

Además, me gusta todo lo que representa el vicepresidente Mike Pence, es alguien que necesitamos en el poder.

Sobre lo que menos me ha gustado, me cuesta pensar en algo. Hubo un discurso, en el que la protagonista habló un poco fuerte (ríe)".

Pregunta 2: ¿Cree que Trump es el mejor candidato que el Partido Republicano puede presentar a las elecciones? ¿Por qué?

"Cuando anunció en 2015 que se iba a presentar, ya estaba súper motivada de tener a un presidente que no pudiera ser comprado. Soy activista por la comida saludable, ya que hay muchos químicos en nuestra comida y es porque (la compañía de pesticidas) Montsanto está pagando a muchos políticos y pueden salir impunes de ello.

Y no solo es la industria alimentaria, sino que en la farmacéutica también ocurre. Y Trump ha estado luchando para rebajar los precios de los medicamentos y para que los pacientes con condiciones preestablecidas, como yo, podamos tener cobertura. Está luchando muy duro por todos estos temas.

Por otro lado, la creación de empleo está yendo sorprendentemente bien pese a la pandemia, aunque el problema es en ciertos lugares donde los Gobiernos locales aún tienen encerrada a su gente. Estoy en contra de estos encierros".

José Semidey, 58 años, empresario venezolano que reside en Silver Springs (Maryland, EE.UU.)

P1:

"Vimos a un cubano americano conversar su experiencia como inmigrante. Vimos a una mujer como Nikki Haley, que también es hija de inmigrantes, también tuvo que enfrentar muchas de las cosas que aquejan a otras personas, como cosas que también yo viví como primera generación de inmigrante aquí de mi familia, pero también vimos representantes de la comunidad afroamericana dar su versión de lo que para ellos debería ser una América abierta en contraste con lo que hemos venido escuchando.

Pienso que también están intentando dar una imagen de Donald Trump diferente, una imagen más íntima, al mostrarlo con los diferentes videos, con las diferentes personas. Obviamente, la condición que vivimos ahorita de pandemia no permite mayor acercamiento, pero me pareció bastante positivo esa parte".

P2:

"Creo que hay personas para cada momento histórico, creo que en particular entendiendo por lo que pasó Joe Biden cuando muere su hijo en el año 2016, que decidió no participar en las elecciones porque emocionalmente no estaba bien, pero creo que su momento histórico estaba en ese instante.

Opino que Donald Trump abrió una brecha dentro del Partido Republicano, que también había perdido su norte, y creo que ambos partidos están viviendo una transición y una transformación en sus liderazgos medios y bajos y Trump se cuela y se convierte en una figura descollante tanto dentro como fuera del partido, con su verbo encendido, con un populismo anglosajón muy definido.

Prefiero estar en Estados Unidos bajo el liderazgo de una persona como Donald Trump que ha demostrado fuerza y dinamismo".

Alfie Humphrey, 33 años, inversor que vive en San Antonio (Texas, EE.UU.)

P1:

"Para ser sincero, no he visto la convención en directo en ningún momento, pero sí he visto algunos de los discursos, como el de Trump y el de Mike Pompeo (secretario de Estado de EE.UU.). Creo que es un evento para unir al partido ante los liberales (progresistas), pero es verdad que el formato de este año no ha sido atractivo".

P2:

"Tengo dudas sobre eso, porque es un candidato algo extremo en algunas cuestiones. Yo normalmente no voto, aún no sé si lo voy a hacer este año, pero parece que si coincides con Trump en temas como la economía y la inmigración eres una mala persona.

En términos económicos ha ayudado al país al ser un empresario él mismo. Ha hecho un buen papel hasta la pandemia, que ha afectado a todo el mundo. Y aún así, pienso que la economía del país se va a recuperar en un corto plazo gracias a sus políticas de ayuda a la población.

Por eso y porque no me gustan los planteamientos de (Joe) Biden, si voto, votaré por el Partido Republicano".

Juan Manuel Sierra, 28 años, fotógrafo residente en Los Ángeles (California, EE.UU.)

P1:

"He visto solo dos entrevistas de la convención, no he estado muy pendiente porque estaba ocupado. Me gusta ver que muchas personas apoyan mi misma forma de pensar; tanto apoyo da bastante esperanza de que el país vaya con un buen rumbo con este presidente.

A pesar de lo que está pasando, Trump está haciendo accesibles las cosas para la gente, no ha abandonado a la clase media, algo que hacen otros gobernantes. Me gustan mucho sus ideas".

P2:

"Definitivamente es el mejor candidato. A la izquierda siempre le gusta oprimir las ideas del otro lado. Trump es el único que sabe pararles y decirles las cosas de frente. Sin miedo, así es cómo debería ser.

Trump es un fenómeno aquí, en Estados Unidos, y en todo el mundo. Hay vídeos con gente de otros países apoyando a Trump".

Marcia Olsen, 61 años, jubilada en Fountain Hills (Arizona, EE.UU.)

P1:

"Me encantaron todos los participantes individualmente y la gente de la vida real que compartieron sus historias que realmente tocaron mi corazón.

Mi favorita fue (la primera dama) Melania (Trump). Pienso que hizo un magnífico discurso, tiene mucha gracia y creo que es una mujer espectacular, de la cuál no vemos lo suficiente.

Lo que menos me ha gustado es toda la retórica negativa que han ido publicando los medios de comunicación liberales".

P2:

"Absolutamente. Empecé colaborando en sus mítines en 2015 y a medida de que voy a más eventos suyos y paso más rato cerca de él, pienso que es un excelente presidente y lo ha demostrado en estos cuatro años.

La gente ha conseguido empleos que nunca antes había tenido, ha recibido dinero por la reforma fiscal, el mercado bursátil ha ido arriba, lo que me ha ayudado mucho al estar retirada y tener mis inversiones ahí.

Tenía un lío inmenso dejado por (el expresidente, Barack) Obama que solucionar. Y no sé aún lo que Biden hacía entonces, porque siempre estaba ausente de la escena, se iba fuera a hacer cosas pequeñas.

Cuando ves a Trump que tiene a su lado a Pence, trabajando como un equipo... Si tienes dos personas al frente del país y que lo aman como ellos lo hacen, entonces todo va a ir genial".

Alex Segura Lozano y Laura Barros