Histórico, breve e infructuoso viaje de Pompeo a Sudán

Jartum, 25 ago (EFE).- La primera visita de un secretario de Estado de EE.UU. a Sudán en 15 años duró el martes apenas unas horas, en las que el actual jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se ha llevado una negativa de Jartum a normalizar las relaciones con Israel.

Tras celebrar en Twitter que el suyo era el primer vuelo directo oficial entre Israel y Sudán, Pompeo llegó al aeropuerto de Jartum equipado con una mascarilla tintada con la bandera estadounidense y con el objetivo de impulsar la normalización de las relaciones entre sudaneses e israelíes.

Doce días después de que los Emiratos Árabes Unidos normalizaran sus relaciones con Israel, Pompeo hizo hoy en Jartum la segunda etapa de una gira regional que comenzó en Israel y continuará por Baréin y los propios Emiratos.

Para Sudán la prioridad del viaje de Pompeo era lograr un compromiso para ser eliminado de la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que forma parte desde 1993 por el apoyo durante el anterior régimen de Omar al Bashir a figuras como el fundador de Al Qaeda, Osama bin Laden, quien residió en la nación africana durante cinco años, hasta 1996.

Al final, ni lo uno ni lo otro. La rueda de prensa prevista tras la reunión de Pompeo y el primer ministro sudanés, Abdallá Hamdok, fue suspendida, el norteamericano puso rumbo a Baréin, su próxima parada, y el jefe del Ejecutivo de Sudán priorizó la visita de su homólogo etíope, Abiy Ahmed, con el que sí hizo una declaración conjunta.

SUDÁN NO RECONOCE A ISRAEL

Hamdok le dijo a Pompeo que el Gobierno de transición que encabeza no puede normalizar relaciones con Israel y le pidió que separe ese tema de la salida del país africano de la lista de patrocinadores del terrorismo, recordándole que la tarea de las relaciones diplomáticas le corresponderá al siguiente Gobierno.

"El Gobierno de transición no tiene una autorización (...) para decidir la normalización con Israel, y este asunto se decidirá una vez que se completen las instituciones del poder transitorio", indicó el portavoz del Gobierno, Faisal Saleh.

Hamdok recordó a Pompeo que la fase de transición en Sudán, que comenzó con el derrocamiento de Omar al Bashir en abril del año pasado, "está liderada por una amplia coalición con una agenda específica para completar el proceso de transición, lograr la paz y la estabilidad en el país, hasta la celebración de elecciones libres".

Pompeo también se reunió con el hombre fuerte del Ejército y presidente del Consejo Soberano, general Abdelfatah al Burhan, en una visita también dirigida a "expresar apoyo a la profundización de las relaciones Sudán-Israel", según el Departamento de Estado de EE.UU.

Al Burhan, que encabeza un órgano que rige los designios de la transición política que comenzó en abril del año pasado con el derrocamiento de Al Bashir, trasladó el mismo mensaje: el asunto no incumbe a este Gobierno de transición que debe completar las instituciones con las que se llegue a unas elecciones en tres años.

También insistió en la retirada de Sudán de la lista negra de Estados Unidos, un paso que el Gobierno sudanés necesita imperiosamente para poder acceder a la ayuda de los organismos multilaterales de crédito en medio de una profunda crisis económica que amenaza todo el proceso de transición.

El Departamento de Estado estadounidense publicó un comunicado en el que se afirmaba que Pompeo discutió con Hamdok "desarrollos positivos en las relaciones entre Sudán e Israel".

SALIR DE LA LISTA NEGRA COMO CONDICIÓN PARA ESTABLECER LAZOS CON ISRAEL

Tras el derrocamiento de Al Bashir el año pasado, EEUU acordó reducir a dos las condiciones para sacar a Sudán de la lista: cooperar en la lucha antiterrorista y compensar a las víctimas del terrorismo.

Sin embargo, Estados Unidos no termina de dar el paso.

Hamdok indicó en su cuenta de Twitter que mantuvo conversaciones "directas y transparentes" sobre la eliminación de Sudán de la lista negra, las relaciones bilaterales y el apoyo de EE.UU. en esta fase de transición de 39 meses tras el derrocamiento de Al Bashir.

"Aún aspiro a pasos positivos tangibles de EE.UU. en apoyo a la gloriosa revolución sudanesa", dijo.

Una fuente diplomática sudanesa dijo a Efe que el Parlamento sudanés, que todavía no está formado, podría decidir sobre el establecimiento de relaciones con Israel, pero advirtió de que "no será fácil si Washington no da pasos prácticos para eliminar a Sudán de la lista".

Una fuente diplomática sudanesa dijo a Efe que, aparte de sacar al país africano de la lista negra, Washington también debería "apoyar a Sudán con paquetes económicos y anular el requisito de que Jartum tenga que pagar las compensaciones por los errores del antiguo régimen".