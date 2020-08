1-3. Argentinos Sánchez y Meza anotan en triunfo del Monterrey sobre América

Miguel Herrera acepta que América acusa desconcentración

México, 22 ago (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América del fútbol mexicano, reconoció este sábado, luego de la derrota por 3-1 ante Monterrey en el torneo Apertura, que su conjunto acusa total desconcentración en su línea defensiva.

"La desconcentración es total, nos anotan dos goles a balón parado, nos distraemos bastante del juego y no queda más que trabajar para encontrar a los jugadores que sí estén concentrados porque son los que deben iniciar", sentenció.

En los últimos dos partidos América ha recibido siete goles; cuatro en la derrota de la jornada cinco contra Querétaro que les ganó 4-1 y tres más ahora ante Rayados, en la fecha seis del Apertura 2020, en el Estadio Azteca

Ante las fallas defensivas de su equipo, Herrera aceptó preocupación, más por la baja del defensa paraguayo Bruno Valdéz, quien salió lesionado luego de un golpe en la rodilla izquierda.

"No estoy contento ni tranquilo, hay mucho qué trabajar y pensar. La situación de Bruno lo hace más difícil porque no se ve alentador el pronóstico de su lesión, sabemos que es una baja sensible para él equipo, porque apenas sale y a los dos minutos nos marcan un penal".

El estratega de las Águilas insistió en las distracciones de su equipo en la última línea que les han costado goles.

"Es muy distraído el equipo, sobre todo en el balón parado y eso no nos pasaba; si no somos atentos ahí, vamos a sufrir", recalcó.

Herrera también acusó a sus dirigidos de falta de intensidad para reponerse a situaciones adversas.

"Al tercer gol bajamos los brazos; eso no pasaba y me molesta porque si algo nos caracterizaba es que jugábamos con orgullo. A este equipo le juegan a tope y así tenemos que responder; si no entendemos dónde estamos parados no vamos a llegar a ningún lado".

Miguel Herrera aprovechó para dejar un mensaje a los jugadores que no se entreguen en la cancha.

"Pondré en el once a los que entiendan donde están parados, a los que no bajen los brazos, no me importan los nombres de los que sean".

La derrota en esta jornada seis hizo que América dejara el liderato del torneo, ahora es tercer lugar con 10 puntos; Monterrey es quinto con nueve unidades.

En la fecha siete del Apertura 2020, América visitará al Atlético San Luis el sábado 29 de agosto; Monterrey recibirá a Juárez FC el domingo 30.