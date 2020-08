Pol Espargaró consigue al fin su primera "pole position"

Contenido relacionado

Zarco dice que no tiene palabras para describir "lo de hoy"

Madrid, 22 ago (EFE).- El francés Johann Zarco, apenas tres días después de ser operado de escafoides y sancionado con salir desde la calle de talleres por su accidente con el italiano Franco Morbidelli en el pasado gran premio, consiguió una más que meritoria tercera posición, motivo por que el que resaltó que no tenía "palabras para describir lo de hoy".

"Hasta yo me he sorprendido y me siento muy bien, he visto rápido que podía centrarme en hacer vueltas de calidad, sabía que podía ir rápido sin hacer muchas vueltas y me siento satisfecho porque he podido gestionarlo bien", dijo el francés, que resaltó que "las sensaciones han sido interesantes".

"Está muy bien lograr este tercero, he sentido un poco de dolor, pero he podido ir más rápido que el fin de semana pasado y aprender más cosas y todo esto compensa la parte negativa del fin de semana, comentó Zarco.

"Tengo la concentración máxima para hacerlo bien y me he llevado una sorpresa por la mañana, cuando he salido del 'pit lane' y he sentido que el dolor no era insoportable, que lo podía soportar, por eso estaba contento, porque era una señal de que podía hacer pocas vueltas, pero de calidad y durante todo el día me he concentrado en poder tener un estilo de pilotaje de calidad y es un buen regalo conseguir la tercera posición", agregó el francés.

"La verdad es que la lluvia me podría ser útil, porque 28 vueltas en seco a un ritmo de 24 no creo que fuera capaz de aguantarlo tantas vueltas, pero si llueve es una situación más aleatoria y creo que podría completar las 28 vueltas y llegar a la meta", manifestó.

"Mañana no es sólo cuestión de conseguir un buen resultado sino de ser capaz de acabar la carrera, algo de lo que no estoy seguro, lo voy a intentar para sacar el máximo de puntos posible, pero si llueve, tendré que forzar menos el cuerpo y eso me hará llegar mejor a meta", afirmó el francés.

Johann Zarco continuará siendo piloto Ducati la próxima temporada. Son "unas noticias excelentes, pero aún necesitan algo de tiempo para saber exactamente cómo colocar a los pilotos ya que la moto de fábrica es siempre una moto de ensueño y lo que he aprendido es que cometí un par de errores", dijo.

"Ducati pierde a Dovizioso y tiene a Miller, pero si pueden tener a dos pilotos que puedan luchar por la victoria, mejor. El sueño es la moto de fábrica, pero quedarse en Ducati ya es una victoria, porque hace unos meses teníamos un panorama distinto y el apoyo de Ducati nos está viniendo muy bien a nivel de equipo, me aclara el futuro y me trae una sonrisa", recalcó Zarco.