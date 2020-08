Merkel tiene dudas sobre acuerdo UE-Mercosur por situación del Amazonas

Berlín, 21 ago (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, tiene dudas de que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur pueda entrar en vigor debido a la situación que se vive en el Amazonas, dijo este viernes el portavoz del Gobierno alemán, Stefen Seibert.

"Hemos querido el acuerdo y hemos trabajado para él pero hay serias dudas de que pueda llevarse a la práctica tal y como se había pensado. Miramos con gran preocupación la deforestación en el Amazonas y la tala de bosques", dijo Seibert en la conferencia de prensa habitual de portavoces.

Seibert subrayó que la selva amazónica tiene importancia desde el punto de vista climático para todo el mundo.

"Lo que ocurra allí es algo que afecta a todo el mundo. Por eso vemos el futuro del acuerdo con escepticismo", dijo Seibert.

Seibert recordó que el Gobierno alemán había celebrado el acuerdo al que había llegado la Comisión Europea con Mercosur pero agregó que ahora había que analizar la situación en detalle puesto que hay muchas preguntas abiertas.

El portavoz, sin embargo, no quiso confirmar informaciones según la cuales Merkel había dicho a dos representantes del movimiento Friday for Future, Greta Thunberg y Luisa Neubauer, que Alemania no ratificaría el acuerdo.