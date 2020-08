Los médicos dicen que Navalni no fue envenenado y permiten su traslado a Alemania

Moscú, 21 ago (EFE).- Los médicos que tratan al líder opositor ruso Alexéi Navalni, ingresado este jueves en el Hospital de Urgencias Nº 1 de Omsk (Siberia), informaron hoy que no hallaron rastros de veneno en su organismo, tras lo que autorizaron su traslado en avión a Alemania, como demandaban los familiares y compañeros del político.

"No se detectaron venenos ni rastros de ellos en los análisis de sangre ni de orina", dijo el subdirector del centro médico, Anatoli Kalinichenko, en una rueda de prensa, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales.

Explicó que "en el curso del tratamiento se ha llegado a un diagnóstico concluyente", que no reveló a la prensa, pero que fue comunicado a la esposa y el hermano del paciente, en coma y cuyo estado es "inestable", pese a que esta mañana presentaba "cierta mejoría".

"Pese a lo que dicen los médicos, no han dado ningún diagnóstico. Informaron de una serie de síntomas que pueden ser interpretados de distinta manera. Los médicos no han conseguido hasta ahora establecer las causas del estado de Navalni", escribió en Twitter Kira Yarmysh, la portavoz del político.

UN TRASTORNO METABÓLICO QUE SUSCITA DUDAS

Más tarde, el director del hospital, Alexandr Murajovski, informó de que facultativos barajan varios posibles diagnósticos, pero se inclinan por el de "trastorno del metabolismo de carbohidratos".

"Un trastorno metabólico puede ser provocado por numerosas enfermedades. Es un estado, no un diagnóstico", escribió en Twitter Anastasía Vasílieva, doctora que atiende habitualmente a Navalni y líder del sindicato Alianza de Médicos.

Agregó que una disminución de glucosa en sangre "tampoco es un diagnóstico".

"Si solo se trata de un trastorno metabólico, ¿por qué no permiten que Alexéi sea trasladado a Berlín? Porque esperan que pasen tres días para que no quede huella del veneno en el organismo y en Europa ya no puedan establecer la sustancia tóxica", subrayó Vasílieva.

TIRA Y AFLOJA PARA SUTRASLADO

Los médicos del hospital siberiano sostuvieron durante gran parte de la jornada que el estado de Navalni no permitía su traslado a Alemania, desde donde hoy llegó a Omsk un avión medicalizado para evacuar al líder opositor a Alemania.

Murajovski incluso anunció que Navalni permanecería en observación en Omsk hasta su completa estabilización y expresó su preocupación por las alteraciones que podría sufrir el enfermo durante el despegue y aterrizaje del avión.

Le respaldó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien aseguró que el único impedimento para que Navalni fuera trasladado a Alemania es la decisión del médico tratante.

"Se trata de una decisión del médico tratante. Estamos hablando de un traslado que puede poner en riesgo la vida del paciente", dijo Peskov en una rueda de prensa.

La situación cambió cuando la mujer del opositor, Yulia, se dirigió al presidente ruso, Vladímir Putin, con la exigencia de que autorice el traslado de su marido a Alemania.

«Me dirijo oficialmente a usted con la exigencia de autorización para su traslado. Considero que Alexéi necesita asistencia cualificada en Alemania», señala el llamamiento remitido a la presidencia rusa y colgado en Twitter.

La mujer de Navalni subrayó se que dispone de "todas las posibilidades para el inmediato traslado de Alexéi bajo la observación de médicos del más alto nivel".

TRASLADO EN AVIÓN MEDICALIZADO A ALEMANIA

Seguidamente, el concilio de médicos rusos que atienden desde ayer al opositor autorizó su traslado a Alemania para su tratamiento a petición de la familia.

"El estado del paciente es estable y a la vista de la petición de la familia de autorizar su traslado, hemos decidido en este momento que no nos oponemos a su transferencia al centro hospitalario que indiquen sus familiares", dijo Anatoli Kalinichenko, subjefe del hospital, a la prensa local.

Eso sí, matizó que existe el "riesgo" de que el opositor sufra un empeoramiento de su estado, aunque el paciente presenta una "dinámica positiva", por lo que ellos no recomiendan su transporte.

"No recomendamos el vuelo, pero su esposa insiste en el traslado del marido a una clínica alemana. Ahora, consideramos que dicho transporte aéreo es posible bajo la responsabilidad de los familiares y los médicos alemanes", precisó Murajovski.

Aunque lamentó que los médicos rusos tardaran tanto en tomar una decisión, lo que impidió que Navalni volara a Alemania por la mañana, Yarmysh anunció que "las negociaciones sobre el traslado de Alexéi han salido de su punto muerto".

Finalmente, según la portavoz de Navalni, el avión partirá "no antes que dentro de siete horas" desde Omsk, es decir, en torno a las 00.15 GMT del sábado.

Un grupo de médicos alemanes que se desplazó hoy a Omsk en un avión medicalizado para su traslado a Berlín concluyó tras examinar a Navalni, de 44 años, que el opositor está "en condiciones" de ser transportado.

Yarmysh agregó que los equipos del avión medicalizado "permiten trasladarlo (a Navalni) de manera segura e inmediata a Berlín, al hospital universitario La Charité, de acuerdo a los deseo de Yulia Naválnaya".

DENUNCIAS DE OCULTAR PRUEBAS

En opinión de Anastasía Vasílieva, doctora que atiende habitualmente a Navalni y líder del sindicato Alianza de Médicos, la negativa a autorizar el traslado de Navalni perseguía simplemente ganar tiempo, porque en unos días podría ser imposible detectar sustancias tóxicas en el organismo de Navalni.

"La prohibición de transportar a Navalni es solo para ganar tiempo y esperar el momento cuando ya no se pueda detectar el veneno en su organismo. Cada hora de retraso representa una amenaza crítica para su vida", denunció Yarmysh.

Peskov explicó que los médicos aún no tienen claridad sobre las causas del estado del dirigente opositor y a la pregunta de si la presidencia intervendrá de algún modo en la situación contestó: "El Kremlin no se ocupa del tratamiento de pacientes, no somos médicos".

Preguntado sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, había recibido informes sobre la situación de Navalni, indicó que no ve "ningún motivo" para ello.

Este jueves, Navalni, de 44 años, se sintió mal a bordo del avión que regresaba a Moscú desde Tomsk (Siberia), por lo que la aeronave aterrizó de emergencia en Omsk, donde fue ingresado en coma en una unidad de cuidados intensivos.

Según su portavoz, Navalni fue envenenado con una sustancia que posiblemente le añadieron al té que tomó en el aeropuerto de Tomsk, pues fue lo único que ingirió ayer por la mañana.