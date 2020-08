Benedito: "Los socios pueden hacer dimitir a Bartomeu en la Asamblea"

Barcelona, 20 ago (EFE).- Agustí Benedito (Barcelona, 1964) se presentará a las próximas elecciones del Barcelona, convocadas para marzo por la junta directiva de Josep Maria Bartomeu si nada cambia. Algo que podría modificar esta fecha sería el éxito de una moción de censura, una opción por la que ahora no aboga Benedito. En cambio, apuesta por forzar la dimisión del presidente en la Asamblea de Compromisarios de octubre en forma de no aprobación de las cuentas.

En esta entrevista con EFE Benedito, quien ya fue candidato en las elecciones del 2010 y el 2015, también explica que está de acuerdo con la contratación de Ronald Koeman y que este sería su entrenador si venciera en los comicios.

Pregunta: ¿Qué sensación tuvo mientras veía el partido ante el Bayern de Múnich?

Respuesta: Desgraciadamente, los culés de mi generación hemos vivido algunas otras derrotas duras como la de Sevilla de 1986 y la de Atenas de 1994. Yo tengo 56 años y la sensación de vacío, de enfado y de pesimismo que tuve durante el partido me hizo recordar aquellas derrotas. Esa es la sensación primaria que viví, aunque como candidato y barcelonista que analiza el club desde diferentes puntos de vista también me vinieron otro tipo de pensamientos.

P: ¿Cree que Bartomeu hubiese tenido que dimitir después de la debacle ante el Bayern de Múnich?

R: Bartomeu ya hubiese tenido que dimitir en 2017 y por eso activé entonces el único mecanismo que permiten los Estatutos para forzar esta dimisión: el voto de censura. Conseguí 12.500 firmas y no llegué a las necesarias porque, contraviniendo los Estatutos, como ha acreditado una sentencia judicial, el club no me permitió recoger las 3.000 firmas que nos faltaban en el partido que había en el Camp Nou. En los tres años que han venido después solo se han ido incrementando los motivos de peso para pedir esa dimisión.

P: ¿Ahora impulsaría o participaría en una moción de censura?

R: Participé en la moción de censura contra Josep Lluís Núñez en 1998 y después impulsé la del 2017. Además, tengo conocimiento cercano de la que la gente de Rosell y Bartomeu le hicieron a Laporta en 2008. Así, puedo decir que tengo bastante experiencia en este sentido.

De las 12.500 firmas que conseguimos en 2017, un 60% las logramos en tres partidos en el Camp Nou. Sin la posibilidad de que haya partidos en el estadio y que, por lo tanto, haya concentraciones de socios a quienes se les pueda pedir la firma, yo veo imposible que triunfe una moción de censura. Y, además, ya estamos muy cerca de la fecha de las elecciones. No digo que no quede justificada la presentación de la moción, pero sin partidos en el estadio y con la pandemia veo imposible su éxito.

P: ¿Entonces usted cree que Bartomeu agotará el mandato?

R: Su junta directiva tiene mucho interés en celebrar la Asamblea de Compromisarios de octubre con la intención de aprobar las cuentas, pero podría pasar que los socios del Barcelona representados en la Asamblea decidieran no aprobarlas. Hay que recordar que hace dos años, cuando Bartomeu le pidió permiso a esta para romper el tope de endeudamiento del 10%, la Asamblea dijo que no. Y en la de octubre se pondrán encima de la mesa temas muy delicados como los préstamos de Goldman Sachs y otros asuntos relacionados con el Espai Barça.

La Asamblea entonces tendrá la opción de no aprobar los presupuestos y esto seguro que forzaría una dimisión de Bartomeu y su junta, y la celebración de elecciones en enero.

P: ¿La desaprobación de las cuentas podría tener más consecuencias?

R: Estas no quedarían consolidadas y, por lo tanto, los que tememos que ha habido mucha ingeniería financiera que ha desvirtuado la cuenta de explotación, veríamos cómo estas cuentas deberían reformularse y ser aprobadas en otra Asamblea, ya seguramente con una junta directiva nueva. Esto nos acercaría a la realidad económica del club, derivándose de ello las responsabilidades y las consecuencias pertinentes.

P: ¿Es un hecho que usted se presentará a las elecciones previstas para marzo de 2021?

R: Yo me presenté como candidato ante Sandro Rosell en 2010 y ante Bartomeu en 2015, además de presentar la moción de censura del 2017. Llevo tiempo enfrentándome a este proyecto de Rosell y Bartomeu. Y hace un año ya dije que me presentaría y te lo confirmo ahora mismo. Estamos trabajando desde hace tiempo y contamos con alguna ventaja como el haber participado en otros comicios.

P: ¿Usted contaría con Koeman si fuera el vencedor de las elecciones?

R: Si me haces destacar decisiones acertadas de Bartomeu la lista sería corta, pero una de ellas es la del fichaje de Koeman. Yo con Koeman estuve negociando, hablando y firmando en las elecciones del 2015 y era nuestro elegido para ocupar el banquillo azulgrana si Luis Enrique decidía no continuar, como entonces parecía que iba a ocurrir. Koeman en ese momento dirigía al Southampton y para mí era el entrenador idóneo para el Barcelona, algo que sigo pensando.

P: ¿Qué cualidades le ve como técnico?

R: Todos tenemos grabado el gol ante la Sampdoria en Wembley y ha ido creciendo como entrenador. Su trayectoria en los diferentes equipos, tanto en Holanda como en otros países, es muy destacada y bebe directamente de las fuentes de Johan Cruyff. Él vive del 'cruyffismo' por experiencia propia y mantiene amistad con Pep Guardiola. Tiene la experiencia y el buen hacer para gestionar una situación tan difícil como la actual y, si gano las elecciones, quiero que sea quien dirija el equipo para construir un nuevo ciclo.

Sergi Escudero.