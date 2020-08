El Barcelona mantiene la prudencia contra el Atlético

Contenido relacionado

El Atleti con más corazón

Madrid, 20 ago (EFE).- Le queda al Atlético de Madrid apelar al sentimiento, al coraje y al corazón para afrontar los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina ante el Barcelona, con cinco jugadoras en cuarentena y únicamente 14 nombres del primer equipo disponibles para el histórico partido de este viernes (18.00 CET) en Bilbao.

La primera aparición del cuadro colchonero en la antepenúltima ronda del torneo europeo viene aderezada por la fatalidad. Conocidas eran las bajas de Ludmila da Silva y Virginia Torrecilla, por sanción y por enfermedad, pero en los últimos días se cayeron de la partida Deyna Castellanos, Charlyn Corral, Leicy Santos, Laia Aleixandri y Silvia Meseguer. Sus positivos en COVID-19 paralizaron la actividad en el centro deportivo Wanda de Alcalá de Henares. El equipo debió confinarse del 7 al 17 de agosto en sus casas. Sin balón ni césped, completaron sesiones colectivas de fuerza a través de Zoom.

Reconoció el técnico Dani González en la víspera del choque ante el Barcelona que hasta entonces la pretemporada estaba siendo "eficaz" e "idónea". El club renovó el área de la preparación física y desde el 6 de julio, cuando todas las jugadoras coincidieron para iniciar su preparación, los entrenamientos estaban resultando muy productivos. Sabían, no obstante, que el cruce ante el Barcelona les exigía mejorar.

"Todos sabemos del potencial que tiene ese equipo, con un modelo y estilo de juego muy definido. Es un equipo muy potente, que ha estado por encima del rendimiento que nosotros hemos tenido", expuso el entrenador colchonero.

En esas estaba su equipo cuando le golpeó la pandemia. Se cayeron cuatro titulares -Charlyn Corral, Leicy Santos, Silvia Meseguer y Laia Aleixandri- y una jugadora llamada a tener más protagonismo. Deyna Castellanos se había preparado con mimo, pero su debut en la Champions tendrá que esperar.

Aun con esta perspectiva, Dani González se mostró "convencido" de que las suyas responderán "ante la exigencia".

"Las condiciones no nos van a condicionar", remarcó. "A nivel de ilusión y motivación, el Barcelona difícilmente va a llegar a nuestro nivel. Después, la competición va a determinar que un equipo pase o se quede en el camino", dijo.

Ocurre que el partido de entrenamiento ante el Santa Teresa es la única referencia de una plantilla que ha ido incorporando en este mercado estival "garra y experiencia", según comentó en una entrevista a EFE la directora de la sección femenina del Atlético de Madrid, Lola Romero.

La entidad firmó este verano a Hedvig Lindahl, Alia Guagni, Merel van Dongen, Jade Moore, Turid Knaak, Emelyne Laurent, Pauline Peyraud-Magnin y Grace Kazadi. Las dos últimas se quedaron fuera de la convocatoria, puesto que la UEFA solo permite la inscripción de seis nuevas jugadoras en esta fase final. Las seis restantes podrían ser titulares.

"Necesitábamos contar con jugadoras de ese perfil en los puestos en los que veíamos más debilidad. La próxima temporada será larga, con una liga de 18 equipos, a la que hay que sumar los compromisos de la Liga de Campeones, la Copa y la Supercopa. Vamos a necesitarlas a todas. La idea era que el míster pudiese mirar al banquillo y tener dudas", continuó Lola Romero.

Para el encuentro de este viernes, sin embargo, Dani González no tendrá muchas alternativas. La sanción de Ludmila, la enfermedad de Virginia y las cinco bajas adicionales por la pandemia le dan la opción de elegir únicamente entre 14 jugadoras del primer equipo y tres del filial.

"Todas las jugadoras que han viajado están disponibles. Desafortunadamente, vivimos de cerca esta pandemia, pero las circunstancias no nos van a restar en ilusión y en ganas. Es una cita histórica para el club. Es un premio que me he encontrado en mis manos y no quiero dejar la oportunidad de disfrutarlo con las jugadoras. Vamos con la intención de ponérselo difícil al Barcelona", subrayó el técnico rojiblanco.

Sus jugadoras encontrarán un elemento de motivación extra en la "V" que llevarán incorporada en la parte interior de sus camisetas en recuerdo de Virginia Torrecilla, quien en estos momentos prosigue su recuperación de un tumor cerebral con la perspectiva de poder volver en un futuro al terreno de juego.

"Somos un equipo y un bloque que nos caracterizamos por afrontar la realidad", expuso la capitana, Amanda Sampedro. "Esta vez también nos hemos acoplado a las circunstancias y, a partir de ahí, a competir con muchas ganas e ilusión. La realidad es la que es. Lo único que nos importa es llegar en las mejores condiciones", apuntó.

Lucía Santiago