Garrel, Sang-oo y Strickland compiten en la sección abierta del Zinemaldia

San Sebastián (España), 20 ago (EFE).- Los cineastas Philippe Garrel, Hong Sang-soo y Peter Strickland competirán con sus últimas obras en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que exhibirá un total de 19 títulos, 9 de ellos cortometrajes.

El Zinemaldia ha informado este jueves de los filmes que completan la sección abierta del certamen, algunos de los cuales habían sido seleccionados para el Festival de Cannes, que fue suspendido por la pandemia del covid-19, han tenido éxito en otros festivales, como el de Berlín, o están programados para Venecia y Toronto.

La sección contará también con el ya anunciado estreno de la última película del español Juan Cavestany, "Un efecto óptico", con Carmen Machi y Pepón Nieto en el reparto.

También se exhibirá la película "Los conductos", con la que el colombiano Camilo Restrepo ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín, así como "Fauna", que presentará previamente el mexicano Nicolás Pereda en el Festival de Toronto.

El francés Philippe Garrel, a quien el festival donostiarra dedicó una retrospectiva en 2007, vuelve a San Sebastián con la película que presentó en Berlín, "The Salt of Tears". Garrel regresa a Zabaltegi, sección que exhibió en 2008 su obra "La frontière de l'aube" y en 2017 "Lover for a day".

Otro director consagrado seleccionado en Zabaltegi es el surcoreano Hong Sang-soo, que mostrará el trabajo con el que ganó el Oso de Plata al Mejor Director en Berlin, "The Woman Who Ran".

El asiático ya fue galardonado en San Sebastián en 2016 con "Yourself and Yours", con la que logró la Concha de Plata al Mejor Director, y participó de nuevo al año siguiente con "The Day After".

Desde Berlín llegará también "Days", del director malasio afincado en Taiwán Tasi Ming-Liagn, premiado varias veces con importantes galardones como el León de Oro de Venecia con "Vive l'amour" en 1994, un año después de exhibir su primer filme, "Rebeldes del dios neón", en la sección Zabaltegi-Nuevos Directores de San Sebastián.

La lisboeta Catarina Vasconcelos presenta su debut, "The Metamorphosis of Birds", que logró el Premio Fipresci, mientras que la austríaca Sandra Woliner competirá en Zabaltegi con su segundo largometraje, "The Trouble with Being Born", y la china Song Fang lo hará con "The Calming", que también representa su segunda obra cinematográfica.

La selección de largometrajes se completa con la película "Yellow Cat", del kazajo Adilkhan Yerzhanov, quien concursó el pasado año en la Sección Oficial del Zinemaldia con "A Dark-Dark Man".

Además de estos diez largos, la sección contará con nueve cortometrajes, uno de ellos filmado por el director británico Peter Strickland, quien cuenta con larga experiencia tras firmar películas de culto como "Katalin Varga" o "In Frabric", que concursó en la Sección Oficial en 2018.

En esta ocasión Strickland compite con un corto de seis minutos que mezcla danza y escenas oníricas.

El belga Leonardo van Dijl presenta "Stephanie", proyecto que participó en Ikusmira Berriak en 2017, mientras que el egipcio Sameh Alaa concurre con "I am Afraid to Forget Your Face" y la francesa "Naïla Guiguet" lo hace con "Dustin", un corto documental rodado durante una velada LGTB techno.

Pedro Peralta (Lisboa, 1986) trae "Noche Perpetua", inspirada en una historia real que sucedió al inicio de la posguerra española, mientras que el actor y director chino Bell Zhong competirá con el corto "Having a Good Time".

La sección incluye también los tres cortometrajes de producción española ya anunciados previamente: "Correspondencia", de Carla Simón y Dominga Sotomayor; "Autoficción", de la bilbaina Laida Lertxundi; y "Yo no duermo", el debut de la joven donostiarra Marina Palacio.