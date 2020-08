El asesor seguridad nacional de Mitsotakis dimite por contradecir sobre Turquía

Atenas, 20 ago (EFE).- El asesor de seguridad nacional del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha dimitido por unas controvertidas declaraciones que contradecían la línea oficial del Gobierno de Atenas sobre las prospecciones energéticas de Turquía en el Mediterráneo oriental.

Aléxandros Diakópulos, un vicealmirante retirado, había asegurado que el barco turco de exploración sísmica Oruc Reis efectivamente había empezado a hacer investigaciones sísmicas frente a la isla griega de Kastelorizo, mientras que el Gobierno sostenía que tan solo lo había intentado.

De esta forma, el Ejecutivo del conservador Mitostakis pretendía mantener el tono bajo respecto a las operaciones que está llevando a cabo Turquía en esa zona del Mediterráneo, que Grecia reclama pertenece a su jurisdicción.

En su carta de dimisión presentada el miércoles por la noche, Diakópulos escribió que su comentario "causó confusión y creó un problema para el primer ministro y el Gobierno".

Previamente, en una entrevista con la cadena de televisión Open TV el martes el asesor de seguridad había asegurado: "Oruc Reis ha realizado un estudio (sísmico), no nos engañemos. Pero todo su movimiento muestra que esa no era su intención, no era la verdadera razón de la investigación".

En un esfuerzo por calmar el revuelo causado por estas declaraciones, intentó desdecirse de ellas y señaló que lo que quería decir era que el barco "intentó" realizar un estudio sísmico en aguas griegas pero no lo logró.

Esta versión intentaba alinearse con la expresada por el Gobierno, que ha afirmado que el buque lanzó cables al mar dentro de la plataforma continental griega, pero no pudo realizar ninguna investigación "debido al ruido de las fragatas griegas que están siguiendo el barco turco".

En la disputa con Turquía Mitsotakis está siguiendo una doble política: por un lado pide a la Unión Europea (UE) sanciones contra el país vecino y por el otro intenta evitar que el ambiente se caldee aun mas con Turquía, lo que podría dar al traste con todo intento de recobrar la senda del diálogo.

En una primera reacción, el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, que lleva semanas reclamando una postura más decidida en este conflicto, afirmó que "Diakópoulos se vio obligado a dimitir porque dijo la verdad y reveló las mentiras de Mitsotakis sobre Oruc Reis".

Ankara mantiene actualmente dos buques de exploración sísmica y un buque de perforación en las zonas disputadas para buscar yacimientos de hidrocarburos.

La cadena CNNTürk asegura que, además, Ankara está poniendo a punto otro buque de perforación, el Sertao, para unirse a los trabajos "en los próximos días".

La UE, en consonancia con Grecia y Chipre, ha calificado de "ilegales" los trabajos de perforación turcos.

En la cumbre telemática extraordinaria celebrada el miércoles el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y Mitsotakis aseguraron que la UE no puede aplicar "un doble rasero" a la hora de abordar la protección de los derechos humanos y el derecho internacional en Bielorrusia y Turquía.

Anastasiadis destacó que, aunque ve con buenos ojos la rápida respuesta europea ante la situación en Bielorrusia espera que "la UE mantenga el mismo enfoque fuerte y decidido ante terceros países que violan el derecho internacional" y añadió que la Unión no debe tener "doble moral".