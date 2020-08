Arenas sólido líder en Moto3 cambios constantes en Moto2

Madrid, 19 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM) ha demostrado ser un sólido líder en la categoría de Moto3, en la que acumula ya tres victorias de cinco posibles, la última de ellas en el mismo escenario en el que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estiria, mientras en Moto2 los cambios en cabeza del campeonato son constantes, con hasta tres nombres propios distintos en las cinco carreras disputadas.

Arenas ha demostrado saber esperar el momento propicio para atacar y también para valorar esa necesidad de atacar o ser paciente, lo que le ha permitido que, salvo el error en forma de caída en la segunda carrera de Jerez de la Frontera, su peor resultado sea una segunda posición y así es como se forjan los campeones mundiales.

Por eso, para este segundo fin de semana, el principal referente en la más pequeña de las categorías vuelve a ser él, Albert Arenas, que ya ganó el pasado fin de semana y como mucho trabajo ya avanzado en la puesta a punto de su moto tiene muchas papeletas para repetir triunfo, aunque esto sea algo que no ha sucedido hasta ahora en aquellos escenarios en los que se ha duplicado la actuación de los pilotos en el campeonato del mundo.

Arenas cuenta con una ventaja de 28 puntos, más de un gran premio de distancia, respecto a su inmediato perseguidor, el británico John McPhee (Honda), que se benefició de las penalizaciones a sus rivales para pasar de la sexta a la tercera posición en la primera carrera de Austria, y treinta puntos sobre el japonés Ai Ogura (Honda), quien parece ser el piloto que más está "creciendo" según van pasando los grandes premios.

Ellos parecen ser los principales aspirantes al triunfo, aunque no podemos olvidar que en la categoría de Moto3 siempre son muchos, más de una decena, los que llegan a las últimas vueltas con aspiraciones de podio y entre ellos se encuentran no pocos españoles con un alto nivel, como Jaume Masiá (Honda), Raúl Fernández (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) o Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda).

El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) comenzó mandando en la clasificación de Moto2, pero un bajón de rendimiento deportivo ha ido minando poco a poco su confianza y perdió tan privilegiada posición frente al italiano Enea "La bestia" Bastianini (Kalex), que apenas duró un gran premio como líder pues su caída en la primera carrera de Austria se lo hizo perder frente a su compatriota Luca Marini (Kalex), el hermano de Valentino Rossi.

Y no es por el hecho de que sea hermano de Rossi, sino más bien por la regularidad que está mostrando, pues hasta ahora sólo falló en Catar, por lo que Luca Marini parece estar en donde se merece estar, pero le queda un largo camino por delante y muchos rivales a los que frenar en sus aspiraciones.

Los primeros son aquellos que le siguen en la tabla de puntos, Bastianini y el español Jorge Martín (Kalex), al que la victoria el pasado fin de semana seguro que le ha otorgado la confianza de saberse ya de los mejores de la categoría tras subir a la misma después de ser campeón del mundo de Moto3 en 2018.

Aunque no son los únicos pues igualado a puntos con Martín se encuentra el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que ha dejado atrás su fama de piloto que cae mucho para lograr como Marini una regularidad que le ha permitido puntuar en todas las carreras después de Catar, su compañero en el Estrella Galicia 0'0, Augusto Fernández, es otro de los pilotos a tener en cuenta una vez superados, como parece ser, sus problemas de adaptación a la nueva moto y su nuevo equipo.

En esta misma relación de aspirantes caben nombres como los de australiano Remy Gardner (Kalex), que sólo necesita un buen resultado para "creérselo", el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), compañero de Luca Marini, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que tiene como asesor deportivo al ex piloto de MotoGP John Hopkins, o los españoles Arón Canet (Speed Up), el mejor debutante de la categoría, Xavier Vierge (Kalex) o Jorge Navarro (Speed Up).

Juan Antonio Lladós