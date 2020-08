Rachel Weisz protagonizará una serie basada en "Dead Ringers" de Jeremy Irons

Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago. (EFE).- Rachel Weisz protagonizará para Amazon su primera serie de televisión, que adaptará la película "Dead Ringers" protagonizada por Jeremy Irons en 1988, aunque con un giro de guion que incluye el cambio de género de sus actores principales.

En la cinta original de David Cronenberg, Irons encarnaba a dos hermanos gemelos que trabajaban como ginecólogos y compartían su vida hasta que se disputaban el amor de una mujer, mientras que en la serie Weisz interpretará el papel doble de dos doctoras.

La trama seguirá la vida de las dos gemelas idénticas dispuestas a mejorar la experiencia de las pacientes, informó el diario especializado The Hollywood Reporter.

Weisz, además de protagonista también será productora ejecutiva de la ficción, que supondrá su debut en un proyecto televisivo de largo recorrido.

"Como una de las actrices más exitosas y versátiles de la actualidad, Rachel Weisz cautivará a la audiencia global de Amazon Prime Video con su versión de estos dos personajes despiadados y retorcidos", dijo en un comunicado Albert Cheng, codirector de televisión de Amazon Studios.

"Esta actualización de 'Dead Ringers' explora el lado más oscuro de la medicina, la obsesión y la condición humana", aseguró.

El año pasado, la actriz fue nominada a mejor interpretación de reparto por su papel en "The Favourite", premio que ganó en 2005 con "The Constant Gardener".

Además, entre otros créditos de la carrera de Weisz figuran "My Cousin Rachel", "The Mummy", "The Lobster", "Constantine" y "The Fountain".