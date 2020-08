Landa mejora de sus molestias en la espalda y espera el Tour "con ilusión"

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- El español Mikel Landa (Bahrain McLaren) asegura sentirse "mucho mejor" de las molestias en la espalda que le relegaron de la tercera a la decimoctava plaza de la general en la última etapa del Dauphiné.

"El domingo tuve mucho dolor en la espalda y no pude seguir el ritmo de mis rivales. Recibí tratamiento de mi osteópata y he podido descansar. Me siento mucho mejor ahora y espero con ilusión mi gran objetivo, el Tour de Francia ", señaló el ciclista alavés a través de su equipo.

Landa, de 30 años, no pudo luchar el pasado domingo por el podio del Dauphiné en una quinta y última etapa en la que partió tercero por la retirada del líder, el esloveno Primoz Roglic. Dolores en la espalda le hicieron perder contacto con el grupo de favoritos.

En el próximo Tour de Francia afrontará su quinta participación con los galones de líder del Bahrain McLaren, con el objetivo de mejorar el cuarto puesto de 2017 y el sexto de 2019.